Muy sufrido pero más que merecido. El Córdoba CF Femenino logró su primera victoria ejerciendo de anfitrionas ante el Elche CF por 2-1. Las ilicitanas se adelantaron en el tanteador merced a un lanzamiento de falta de Marta Rodríguez que sorprendió a Arrate. María Avilés, sobrepasada la media hora, hizo el 1-1. El equipo, pese a la expulsión por doble amarilla de Yanire, fue a por los tres puntos y los obtuvo en un sensacional tiro de Andrea Blanco que sentenció la contienda.

Tres cambios realizó el técnico cordobesista después de ganar por 0-1 frente al Granada CF. La zaguera Gigi Moreira, la extremo Cintia Hormigo y la delantera Lucía Moral Wifi entraron por Laura Blasco, Andrea Blanco y Celia Ruano, precisamente la autora de la diana que dio los tres puntos la pasada semana.

Protagonismo absoluto del balón parado

El duelo no tuvo el comienzo esperado para las locales. Y es que Marta Rodríguez, cumplido el minuto 4, consiguió perforar la portería de Arrate de lanzamiento directo. El balón, alojándose en la escuadra, situó el 0-1 para las ilicitanas en la Ciudad Deportiva. No obstante, las blanquiverdes quisieron reaccionar antes del cuarto de hora. Wifi, regateando a la arquera Andrea Pardines, no pudo firmar las tablas después de enviar su chut por encima del travesaño.

El juego, algo pausado en sus primeros compases, aumentó el ritmo a medida que avanzaba el encuentro. La veloz Cintia Hormigo, en banda diestra, generó peligro a un rival agazapado atrás. Cabe recordar que el Elche llegaba a la ciudad de la Mezquita en el último escalón clasificatorio y necesitaba imperiosamente los puntos en juego. Así pues, las de negro quisieron sacar fruto a una contra o al balón parado que tan bueno rédito ofreció anteriormente.

Aunque, casualidades del destino, el empate cordobés se fraguó de esta manera. Un saque de Yanire al segundo palo lo conectó María Avilés, tras varios rechazos, para igualar la balanza en el 31. Las visitantes, a continuación, perdonaron el segundo con un potente chut de Sara Roca que blocó Arrate. La igualdad, camino de los vestuarios, no se vería enturbiada por ninguna escuadra dejando todo por resolver para el segundo acto.

Golazo de Andrea Blanco

Contreras, nada más arrancar, sacó del campo a Gigi Moreira y dispuso en defensa a Marta Esojo. En la zona de la retaguardia tuvo apuros un Córdoba que sufrió las acometidas de las valencianas por la derecha. Sin embargo, la mejor acción fue para las anfitrionas. Una rápida contra que comandó Yanire, en el 52, la acabó Paula estrellándola en la arquera. Poco después, otra vez Andrea Pardines frenó en seco la posibilidad del 2-1 en las botas de María Avilés. La brillante combinación de las blanquiverdes, con participación de varias efectivas, volvió a neutralizarla la portera del Elche.

El aire fresco de las sureñas avivó el duelo. De hecho, en el 61, la colegiada Quirós López anuló un gol a Paula por presunto fuera de juego. Con Andrea Blanco y Celia Ruano en el terreno de juego -salieron por María Avilés y Cintia Hormigo-, las oportunidades no cesaban para rubricar la remontada. Las de Enrique Cano, contemporizando al máximo, aguardaban cualquier tipo de escenario para sellar, como mínimo, el empate. Es más, la expulsión por doble amarilla de Yanire en el 79 ofreció algo de luz para completar el objetivo.

El Córdoba, pese a contar con una jugadora menos, buscó sin cesar el tanto. Laura González, a través de un tiro raso, encontró la respuesta abajo de Andrea. La insistencia se tradujo en premio cumplido el 86. Andrea Blanco, tras una gran volea desde la frontal, hizo el 2-1 desatando la locura en el banquillo andaluz. Ya en el descuento, Celia Ruano, cabalgando sin oposición hacia el arco contrario, cedió el tercero a una Encarni que se topó con el palo.

El plantel vivirá una nueva jornada de descanso el próximo fin de semana debido a las citas internacionales. Por lo tanto, la vuelta al verde en la Liga Reto Iberdrola se producirá el 30-31 de octubre, a domicilio, ante el Civitas Santa Teresa CD que entrena Manuel Fernández, ex míster del CD Pozoalbense. Mientras tanto dormirán en la tercera posición con 12 puntos.

Ficha técnica:

2 -Córdoba: Arrate, Clau Blanco, Celia Fernández, Gigi Moreira (Marta Esojo, 46'), Yanire, Encarni, Laura González, Cintia Hormigo (Celia Ruano, 62'), María Avilés (Andrea Blanco, 62'), Wifi (María Lara, 73') y Paula Moreno (Ana Ocón, 87').

1 -Elche: Andrea Pardines, María Jarillo, Ana Gómez (Ascen, 82'), Maroto, Vero, Andrea Herrero, Marta Rodríguez (Yolanda, 69'), Inés Rizo, Marina Pérez, Sara Roca (Josefina, 62') y Mili Menéndez (Carmen, 82').

Goles: 0-1 (4') Marta Rodríguez. 1-1 (31') María Avilés. 2-1 (86') Andrea Blanco.

Árbitro: Ana Belén Quirós López (colegio granadino). Amonestó con cartulina amarilla a José Antonio Contreras en las locales y a Marta Rodríguez en las visitantes. Expulsó por doble amonestación a Yanire en el Córdoba CF.

Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada en el grupo Sur de la Liga Reto Ibedrola disputado en la Ciudad Deportiva (Córdoba).