El piloto cordobés Isidro Callejas tras proclamarse campeón rookie en el anterior meeting, se guardaba su mejor pilotaje para las dos últimas carreras del TCR Europe 2021 en Barcelona. Callejas firmó dos extraordinarias carreras, muy consistentes para un piloto de su edad. Consiguió dos nuevas victorias entre los rookies y un quinto y un segundo puesto general en las carreras, siendo este su mejor resultado de la temporada.

El campeón rookie llegaba a Barcelona con muchas ganas de hacerlo bien ante la afición española. En ambas sesiones libres trabajó junto a su equipo Brutal Fish Honda en el reglaje óptimo de su Honda CivicType R TCR de cara a la competición.

En las sesiones clasificatorias de nuevo consiguió meterse en la Q2 entre los pilotos más rápidos del europeo. Con esta sesión consiguió pasar a la Q2 en todos los meetings de la temporada, algo que dice mucho del pilotaje del cordobés. En la Q2, un problema con los neumáticos no le permitió pelear como en otras ocasiones y a esto había que sumarle los 40 Kg. extra de lastre en el Honda del español por el buen resultado en Monza.

Con sus triunfos como rookie, Isidro Callejas ha terminado consiguiendo diez victorias en la temporada sobre las catorce carreras disputadas. El cordobés ha confirmado su talento como promesa del automovilismo español en circuitos.

"Ha sido un fin de semana muy difícil. En la carrera 1 demostramos un ritmo consistente de carrera. Algo que nos faltaba un poco en la carrera 2, pero creo que el impulso de los aficionados en casa me ha dado ese plus extra por pelear y resistir la presión a la que me han sometido durante toda la carrera", expresó tras la última prueba Isidro Callejas. "He tenido una súper temporada, no esperaba al comienzo tener dos podios absolutos, una pole position y ser campeón entre los rookies. Ahora toca trabajar durante el invierno y exprimir toda la experiencia de este año para pelear por cosas más grandes en la temporada 2022", ha afirmado.