Pozoblanco y Salerm Puente Genil llegaban al derbi en una situación angustiosa. Los dos buscaban la primera victoria del campeonato. Se les resistía. Se la llevó el Pozoblanco en un gol no exento de polémica.

El Pozoblanco llevó más el cuero en la primera parte. Tenía más posesión, aunque le costaba dar el último pase. La primera ocasión la tuvo el Pozoblanco a los siete minutos, al remate de un saque de esquina en el que Manu Moya no acertó con la portería a pesar de estar completamente solo. No habría más ocasiones hasta la recta final de la primera parte, en la que los dos equipos comenzaron a regalarse balones cometiendo errores importantes. Cuenca no aprovechó un error de Manu Moya y, a continuación, fue un error del Puente Genil quien dejó solo a Zara que no pudo batir a Javi Romero. Con empate a cero se llegó al descanso. A los dos equipos se les vio que les falta juego.

En la segunda parte, el decorado no cambió. Juego muy lento de los dos equipos que hacía que no se llegara al área rival. Las ocasiones brillaban por su ausencia. Fran Gómez fue el que más peligro creó. Por su banda entró con descaro aunque le faltó el pase y el golpeo final. El único gol del partido llegó en una jugada en la que Zara se llevó un balón cargando sobre el defensor pontanés. El colegiado no lo vio así y Zara siguió la jugada marcando el tanto. Tras el gol, el Puente Genil se tiró arriba. Mucho más cuando el Pozoblanco se quedó con uno menos por una doble amarilla a David. Sin embargo, lo hizo con mucho corazón y poca cabeza. Solo Gianluca tuvo una ocasión en un tiro que se fue cerca de la escuadra.

Finalmente, el Pozoblanco se hizo con los tres puntos. Merecidos porque tuvo más el balón, llegó más y marcó el único gol del partido.

1 – Pozoblanco: Sillero, Ángel García, Machado, Manu Moya, Samu, David, León (Almagro, m. 66), Valentín, Diego Gámiz (Carlos Moreno, m. 46), Fran Gómez (Aythami, m. 73) y Zara (Tomy, m. 66).

0 - Salerm Puente Genil: Javi Romero, Tellado, Núñez, Fernando (Pedro Morillo, m. 71), Cubero, Amim (Gianluca, m. 68), Ramos, Ekedo, Salva, Cuenca y Félix (Mario Sánchez, m. 79).

Árbitro: López Romero, de Jaén. Expulsó por doble amarilla al local David (m. 68). Amonestó a los locales Carlos Moreno y al técnico Antonio Jesús Cobos; y a los visitantes Felix, Alberto Ramos y Ekedo.

Gol: 1-0, m. 64: Zara.

Incidencias: Partido de la sexta jornada de liga del grupo X de Tercera Federación, disputado en el Municipal de Pozoblanco ante 400 espectadores. Al inicio del partido se entregó una placa por su trayectoria a Juan Fernández, delegado del Club Deportivo Pozoblanco.