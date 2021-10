Los Brooklyn Nets han decidido apartar a Kyrie Irving de la dinámica del equipo que dirige Steve Nash hasta que el base se vacune contra la covid.

La negativa del base nacido en Melbourne a seguir las pautas recomendadas por la NBA cara al inicio de la nueva temporada, que se estrenará el próximo día 19, han llevado a los responsables de la franquicia neoyorquina a lanzar un ultimátum al jugador: ni entrenará ni jugará con los Nets mientras no cambie de opinión.

Los Nets han hecho oficial su postura a través de un comunicado oficial de su general mánager, Sean Marks. “Hemos decidido que Kyrie Irving no juegue ni entrenen como el equipo hasta que no pueda participar completamente. Kyrie ha hecho una elección personal y respetamos su derecho individual a escoger. Pero su elección restringe sus posibilidades de ser un miembro a tiempo completo, y no podemos permitir que un jugador esté solo a tiempo parcial. Nuestros objetivos de luchar por el campeonato no han cambiado y es importante que todos empujemos en la misma dirección”, reza la nota de Marks.

Posición inamovible

Steve Nash admitió, en las horas previas, que la ausencia de Irving en los partidos de casa era más que una posibilidad al mantenerse firme en su postura. “Damos por seguro que vamos a tener que jugar sin él este año, ahora depende de cuándo, dónde y cuánto”, advirtió, dejando entrever la crisis que se avecinaba.

Irving ha mantenido una posición firme en contra de la vacuna desde el primer momento pese a la mediación de su gran amigo Kevin Durant, los intentos de los responsables de la franquicia y pese a la amenaza de la NBA, que ya ha advertido a los jugadores que se les descontará una parte del sueldo por cada partido que no jueguen. La ficha de Irving asciende esta temporada a más de 35 millones de dólares.