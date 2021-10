Futsal's coming home. El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad anda ya metido en el torbellino de la Primera División, que desde su mismo arranque ha dibujado un escenario vertiginoso. El próximo sábado (13.00 horas, LaLiga Sports TV) retoma el sabor de la competición pura en el Palacio de Deportes Vista Alegre, cuyo impacto resultó clave en la expansión del club. La "magia" del recinto, ese aliento incansable cargado de ambición y rebeldía, impulsó al Córdoba al ascenso a la élite y después a la consolidación en un primer curso espléndido por la comunión entre grada y jugadores. El periodo de pandemia, con el pabellón desierto, se dejó sentir en todos los órdenes. Ahora todos sueñan con rememorar aquella época de esplendor y el calendario les concede una oportunidad única: llega el Palma Futsal, uno de los grandes.

La derrota cordobesista en el Palacio de Deportes de Cartagena ante el Jimbee (3-1) dejó sensaciones encontradas. "Me quedo con la identidad del equipo, que no tiró la toalla a pesar de que con el 2-0 se nos puso muy cuesta arriba. Me siento orgulloso de ellos", dejó dicho Josan González. Hubo detalles negativos y letales -"un minuto tonto, más bien diez segundos", declaró el técnico- y otros más que interesantes, como la capacidad de generar situaciones en ataque dentro del tradicional estilo valiente y dinámico de los blanquiverdes.

Contra otro favorito

El examen inicial, en todo caso, es fuerte. Si en la primera jornada se cruzó el Córdoba con el último campeón de la liga regular, en la segunda lo hará con el actual líder de la clasificación, que en el debut le metió media docena de goles (6-2) al vigente campeón, el Barça. En la fiesta balear tuvo una actuación estelar el cordobés Carlos Barrón, guardameta y capitán del Palma, que marcó el sexto tanto de su equipo ante el poderoso cuadro blaugrana en Son Moix. Fue uno de los marcadores más impactantes de una jornada inicial con sorpresas.

Desde este lunes comienza el plantel del Córdoba Futsal a preparar su plan para combatir a otro de los candidatos a pelear por lo más alto en la Primera División. El cuadro médico del club trabaja sin desmayo en la recuperación de Alberto Saura, al que una fascitis plantar mantiene fuera de combate desde el partido amistoso que jugó ante el Betis (6-6) en la última comparecencia en el Palacio Vista Alegre. Este sábado habrá retorno al hogar, pero ya será con los dientes apretados y con toda la tensión de los puntos en juego. El Córdoba no quiere perder comba.

El tirón final de la campaña de abonados es uno de los asuntos que está sobre la mesa. Con menos de un millar aún -el objetivo se había cifrado en dos mil-, el rendimiento del equipo puede resultar un elemento seductor para que lleguen nuevos carnés. El Palacio de Deportes abrirá sus gradas sin restricciones -aunque con las medidas de seguridad sanitarias pertinentes- de aforo para acoger el primer episodio en casa de una aventura fascinante y nunca vista en la ciudad: la de un club local que no quiere ser un vecino de paso en la mejor liga del mundo.