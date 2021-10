El CD Ciudad de Lucena sucumbió por primera vez en su feudo en la presente temporada en un partido realmente impropio de Tercera RFEF, con escasa calidad técnica y sin apenas ocasiones de gol en ningún marco. Posiblemente, fue el peor partido que ha ofrecido el equipo lucentinista desde que hace tres temporadas cogió las riendas el técnico astigitano Dimas Carrasco, por cuanto su equipo no sólo no pudo controlar en ningún momento el juego, algo que era muy habitual en tiempos pretéritos, sino que hasta el minuto 88 no logró rematar sobre el portal del guardameta Ayala.

En la primera parte solo cabe destacar una falta al borde del área ejecutada por el utrerano Álex, que salió por encima del travesaño, amén del único tanto de la tarde, que lo anotaba en el minuto 35 el ex jugador del Albacete Rubén Cruz tras rematar de tiro cruzado un balón en el área grande.

En el descanso el Ciudad de Lucena hacía dos cambios en busca de más mordiente en ataque, pero realmente la tónica del partido no cambió nada, puesto que el Utrera se mostraba contundente en defensa, esperando sentenciar el duelo a la contra.

La entrada de Rubén Navas y David España en los extremos del Ciudad de Lucena mejoró algo la imagen del equipo, hasta el punto de que comenzaron a incordiar más con el corazón que con la cabeza a los defensores sevillanos. En el minuto 83 David España entraba como un obús por la banda izquierda hasta la línea de gol, pero su lanzamiento salió fuera por poco.

Dos minutos más tarde, Rubén Navas centraba un balón por la derecha, que remataba nuevamente fuera en el segundo palo David España. Y en el 88 fue cuando el portero del Utrera atrapaba el primer balón tras lanzamiento lejano del defensa lucentinista Antonio.

En el tiempo de prolongación debió llegar el empate a uno, toda vez que Rubén Navas se encontró con una pelota al borde del área pequeña e incomprensiblemente lanzó la pelota fuera con todo a su favor.

Ficha técnica:

0 - Ciudad de Lucena: Javi Cuenca, Marcos Pérez, Chucky, Álvaro Pérez (Chico Ruiz, min. 80), Antonio, Joao, Joel Armengol (Carlos García, min. 46), Mario Ruiz, Iván Henares (Rubén Navas, min. 60), Mustafá (David España, min. 60) y Brian Triviño (Javi Forján, min. 46).

1 - Utrera: Ayala, Cachana, Reina, Diego (Trabazo, min. 86), Rubén Cruz (Maqueda, min. 86), Ranchero (Plusco, min. 78), Moro, Chapi, Álex, Carlos Valverde (Sergio. min. 70) y Kiki (Titi. min. 70).

Árbitro: Aranda Zayas, del colegio de Jaén. Mostró tarjetas amarillas a los lucentinistas Iván Henares y Rubén Navas y a los utreranos Diego, Rubén Cruz, Chapi y Carlos Valverde.

Gol: 0-1, min. 35: Rubén Cruz.

Incidencias: Estadio Ciudad de Lucena. Alrededor de 600 espectadores.