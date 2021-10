El Córdoba CF Femenino perdió su segundo partido como local ante la UD Granadilla Tenerife B. Las jugadoras de José Antonio Contreras, después de un primer acto pobre en líneas generales, ofrecieron un recital atacante a la vuelta de los vestuarios. Las innumerables apariciones por la portería rival no se tradujeron en gol, una circunstancia que alentó a sus contrincantes. Y es que en el minuto 88, y con un rechazo de por medio, finalmente se consumó la derrota por 0-1.

Poco fútbol y ocasiones hasta el descanso

El choque se inició sin un claro dominador a lo largo del primer tramo. Los incesantes parones imposibilitaron que el juego cobrara el ritmo competitivo necesario para constatar algo reseñable. De hecho, el poco peligro dispuesto sobre el verde llegó a través de errores en la salida del esférico que no acabaron con disparos entre palos.

La historia, no obstante, mejoró de cara a los intereses locales a partir del cuarto de hora. Andrea Blanco, tras recibir un centro desde el costado izquierdo, consiguió rematar al arco provocando la buena parada de Andrea Gurtner. La réplica canaria la protagonizó Ana González, aunque su remate no supuso un desafío para Arrate. Las de Contreras, desde ese instante hacia el receso, controlaron el esférico pero con poco recorrido ofensivo -la más clara, en el añadido, donde no pudieron rematar en boca de gol Lucía Moral Wifi y Ocón un pase cruzado-. El punto negativo apareció en el bando canario, ya que Santi Lemus perdió por lesión a Raissa Feudjió y a Zayruma agotando dos ventanas de cambios esenciales.

Faltó la guinda del gol

El comienzo del segundo tiempo presentó una opción irrepetible para el Córdoba. Andrea Blanco, en el minuto 54, buscó el arco de una Gurtner que reaccionó tarde debido al sol. El rechazo de la cancerbera, que también tocó el larguero, no pudieron convertirlo en diana Wifi, María Avilés y Paula Moreno ante la desesperación del banquillo cordobesista. Dicha acometida dio alas a las anfitrionas que apretaron para inaugurar el marcador. Por ejemplo, en el 58, una perfecta asistencia de Clau Blanco a Avilés encontró la gran intervención de Gurtner. El Granadilla Tenerife B, mientras tanto, aguantaba atrás esperando una contra certera.

Contreras, entonces, decidió meter en el terreno de juego a Laura Blasco, Encarni, Celia Ruano y Cintia Hormigo. La extremo, en el 71, demostró su capacidad para encarar a las defensoras y chutar con sentido a portería. A continución, nuevamente Avilés rozó el tanto, pero una zaguera chicharrera salvó bajo palos el 1-0. E, incluso, otra vez el travesaño evitó la avanzada del Córdoba, en el 79, evidenciando las ganas por consumar el triunfo en la Ciudad Deportiva.

La recta final volvió a ofrecer varias acciones relevantes como la de Laura González -un chut raso que se estrelló en el lateral de la red- o Avilés -tiro desde fuera del área que despejó la meta-. Sin embargo, en el 88, una de las pocas oportunidades de las canarias decidió el duelo. Eulalia Lemes, con fortuna, alojó el esférico en la red después de dar en una adversaria. El club todavía no conoce el triunfo en las instalaciones del Camino de Carbonell.

La próxima cita para el Córdoba será en la primera ronda de la Copa de la Reina. Dicho encuentro se disputará el jueves 7 de octubre frente a la UD Aldaia CF en la Comunidad Valenciana (18:00 horas).

Ficha técnica:

0 -Córdoba: Arrate, Clau Blanco, Celia Fernández, Marta Esojo (Laura Blasco, 64'), Yanire Ruiz, Ana Ocón (Encarni, 64'), Laura González, María Avilés, Andrea Blanco (Cintia Hormigo, 69'), Wifi (Celia Ruano, 64') y Paula Moreno.

1 -Granadilla B: Andrea Gurtner, María Ortiz, Lara, Cindy García, Andrea Marrero, Berta (Marta, 77'), Raissa Feudjió (Moneyba, 18'), Marilén (Wilmary, 77'), Zayruma (Aithiara, 42'), Eulalia Lemes y Ana González.

Gol: 0-1 (88') Eulalia Lemes.

Árbitro: Laura Fernández Quintero. Amonestó con cartulina amarilla a José Antonio Contreras en las locales y a María Ortiz, Andrea Gurtner, Lara y Wilmary en las visitantes.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada en el grupo Sur de la Liga Reto Ibedrola disputado en la Ciudad Deportiva.