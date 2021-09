Los octavos de final del Mundial 2021 repitieron los contrastes de la selección española -en la que jugaron los cordobeses Solano y Bebé-, con una incontestable versión en el primer periodo y una inquietud impensable en el segundo tiempo frente a la República Checa, a la que superó por 5-2 para avanzar a cuartos, donde espera el próximo lunes Portugal.

A su ejercicio de favorito le faltó constancia. Concluyente al principio, expresivo todo el primer tiempo, luego decayó de forma considerable, sostenido ya por las paradas de Jesús Herrero, reducido por la reacción de la República Checa, pero siempre con una distancia como mínimo de dos goles que rebajó el ruido de la alarma.

En el primer tiempo no dio margen a la sorpresa el grupo entrenado por Fede Vidal, que lanzó su presión alta, agobió a su adversario y lo derribó con una fuerza inasumible para el conjunto checo, doblegado sin discusión, noquedado por cuatro golpes en un cuarto de hora, pero nada más sentenciado de forma aparente.

En el minuto 4, Raúl Campos abrió el marcador; en el cinco, Raúl Gómez añadió el 2-0, con dos pases interiores con los que desbordó la estructura de la República Checa, dañada entonces, destrozada después, cuando Raya culminó la asistencia de Borja al contragolpe o cuando Adolfo remachó con la izquierda el centro de Raúl Gómez.

Un 4-0 en tan solo quince minutos, pero no sólo eso, sino la pegada que necesita para alcanzar lo máximo, el control estricto del encuentro, su propia portería a cero y apenas posibilidades para su oponente, al que no dio ninguna opción de entrar en el encuentro... hasta que comenzó la segunda parte. Porque entonces surgió Jesús Herrero para frustrar el gol de su rival hasta en tres ocasiones, con tres paradas magníficas. Ya no llegó al 4-1 de Resetar, a 18 minutos del final, para advertir a España de que aún no bastaba con nada más el primer tiempo de juego.

Necesitaba más para esquivar cualquier inquietud en un marcador amplio, pero no tanto como para sentirse ya ganador con tanto por competir, menos aún cuando la República Checa propuso el juego de cinco y acertó casi de inmediato con el 4-2 de Michal Holy, en la doble función de portero-jugador, que encerró a España, sufridora hasta el final, hasta que a un minuto del cierre del choque Carlos Ortiz lo sentenció todo con el 5-2. Ya está en cuartos de final.

- Ficha técnica:

5 - España: Jesús Herrero, Ortiz, Adolfo, Adri, Raúl Campos -cinco inicial-; Marc Tolrá, Mellado, Chino, Rául Gómez, Raya, Borja, Bebé y Solano.

2 - República Checa: Ondrej Vahala, Radim Zaruba, Matej Slovacek, Tomas Koudelka, David Drozd -cinco inicial-; Michal Holy, Jiri Vokoun, Pavel Drozd, Lukas Krivanek, Lukas Resetar, Michal Seidler, Libor Gercak, Tomas Vnuk y David Jost.

Goles: 1-0, m. 4: Raúl Campos. 2-0, m. 5: Raúl Gómez. 3-0, m. 13: Raya. 4-0, m. 15: Adolfo. 4-1, m. 22: Resetar. 4-2, m. 32: Holy. 5-2, m. 39: Ortiz.

Árbitros: Ozaki Tomohiro (Japón) y Ryan Shepheard (Australia). Amonestó a los checos Tomás Vnuk (m. 14) y Pavel Drozd (m. 35).

Incidencias: partido correspondiente a los octavos de final del Mundial de Lituania 2021 disputado en el Vilnius Arena.