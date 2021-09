Las selecciones provinciales de fútbol base ya han comenzado a trabajar con la intención de retomar la actividad tras una temporada de ausencia. La sede de la Delegación Cordobesa ha sido testigo de la primera reunión de la temporada de las selecciones, un acto en el que han sido designados los nuevos responsables de estos equipos. Al acto de la puesta de largo de las selecciones asistieron el delegado provincial, Martín Torralbo, su vicedelegado, Antonio Rodríguez, y la responsable del fútbol femenino, Loles Murillo.

Javier Bermúdez (sub 15 y sub 17) y Antonio Carvajal (sub 12) dirigirán a las selecciones femeninas. Mientras, José Carlos Pérez (cadete), Carmelo González (infantil y benjamín) y Daniel Cabrera (alevín) entrenarán a los conjuntos masculinos.

Los diferentes combinados provinciales se pondrán en marcha de inmediato, unos para comenzar el periodo de visualización, y otros como los dos femeninos, a trabajar de forma inmediata, pues los campeonatos andaluces en estas categorías se disputarán ya en el próximo mes de noviembre, el sub 15 y sub 17 en San Fernando (18 al 21 de noviembre) y el sub 12 en Tomares (25 al 28 de noviembre).