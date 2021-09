El empuje y el trabajo no obtuvieron el resultado deseado para el Salerm Cosmetics Puente Genil FC. El equipo entrenado por Keko Rosano cayó derrotado por 1-2 ante el CD Gerena en el Manuel Polinario, un resultado fraguado durante la primera mitad. Los hispalenses aprovecharon sus dos primeras aproximaciones para encarrilar la contienda. Sin embargo, Amin otorgó cierto crédito para el bando local. La expulsión por roja directa de Ekedo mermó el crecimiento de una escuadra pontana que, pese a la inferioridad, peleó hasta el último suspiro por los puntos.

Los goles, para la primera parte

Los cordobeses entraron mejor al verde y llevaron la manija a lo largo del primer tiempo. Joaquín, al cuarto de hora, estuvo cerca de abrir el electrónico. Poco después fue Amin quien dispuso de una clara opción que atajó Hermosín. Cuando mejor estaba el Puente Genil, una pena máxima para los pupilos de Jesús Galván la transformó Gabi en el ecuador. Prácticamente sin margen para reaccionar, Vicente aumentó la renta visitante en el minuto 28, un mazazo del que supo recuperarse el bloque de Rosano.

Amin, que con anterioridad no acertó entre palos, se encargó de añadir mordiente a la cita con el 1-2. A partir de ese instante, la presión rojinegra sobre su rival quedó traducida en varias jugadas peligrosas como un zurdazo desviado de Joaquín o un chut de Carlos Cuenca. El Gerena, bien replegado atrás, apareció por la portería de Cristian Agredano mediante un tiro de falta de Jairo atrapado por el cancerbero.

Amin pudo dar un punto

La idea a la vuelta de los vestuarios fue la misma. No obstante, el choque sufrió una importante modificación, en el 59, tras la roja directa que el colegiado jiennense Navarro Galera mostró a Ekedo. Los hispalenses tuvieron el dominio del juego, lo que no evitó que el Puente Genil comandara oportunidades. Germán Rodríguez, desde lejos, probó fortuna en el 71. La respuesta de sus adversarios la lideró un Núñez que provocó la buena parada de Cristian. A pesar de la mencionada inferioridad, Amin dispuso de dos ocasiones para nivelar la balanza que no se concretaron en diana.

El Puente Genil, tras empatar en Conil de la Frontera (Cádiz) y perder en su feudo, visitarán la semana que viene al Sevilla FC C. Allí pugnarán por el primer triunfo del curso en el grupo 10 de la Tercera RFEF.

Ficha técnica:

1 -Puente Genil: Cristian Agredano, Núñez (Pedro Morillo, 32'), Siles, Edu Chía, Cubero, Alberto Ramos (Yona, 66'), Ekedo, Joaquín (Germán Rodríguez, 66'), Carlos Cuenca (Adri Tellado, 46'), Salva Vegas (Alejandro Manzorro, 56') y Amin.

2 -Gerena: Hermosín, Núñez, Catalá, Juan Gómez, José Manuel, Abel Moreno, Melchor, Vicente (Pablo García, 85'), Jairo, Javi Medina (Juanfran, 63') y Gabi (Miguel, 63').

Goles: 0-1 (22') Gabi, de penalti. 0-2 (28') Vicente. 1-2 (31') Amin.

Árbitro: Ángel Navarro Galera (colegio jiennense). Amonestó con cartulina amarilla a Pedro Morillo, Keko Rosano y Adri Tellado en los locales y a Abel Moreno en los vistantes. Expulsó con roja directa a Ekedo en el Puente Genil.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada en el grupo 10 de la Tercera RFEF disputado en el Manuel Polinario.