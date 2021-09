El Milar Córdoba BF de baloncesto encara este sábado a las 18.30 horas su segunda cita de la pretemporada, ya que se desplazará a Granada para enfrentarse al Raca Granada de la Liga Challenge, la nueva segunda categoría del baloncesto femenino nacional. Las cordobesas seguirán así preparando su histórico estreno en la tercera nacional, pues ningún club de la provincia competía a este nivel desde hacía once años.

El conjunto cordobés viene de vencer por 79-48 al Adeba de la N1 Nacional en un choque celebrado la pasada semana en el colegio Cervantes. Ahora se medirá a un rival que cuenta en su plantilla con la escolta cordobesa Andrea Alcántara. Tras este duelo visitará el día 22 al Unicaja Málaga y recibirá al Beiman Sevilla el próximo día 25.

Alcántara es una de las principales referentes del baloncesto femenino provincial actual, pues en su palmarés tiene una Copa de la Reina, ganada con el Conquero en el 2016, precisamente en un equipo en el que estaba Antonio Quintero como segundo entrenador. Formada en el Adeba, Alcántara ha sido además internacional sub 15, sub 17, sub 18 y sub 20.

El Raca será el claro favorito en el partido de este sábado, pues milita en una categoría superior a la del conjunto cordobés. Además viene de vencer por un contundente 70-40 al Estepona de Challenge en la Copa Andalucía, en un partido celebrado el pasado domingo en Benahavís.

Quintero está convencido de que el partido ante el Raca Granada le servirá a su equipo para seguir mejorando, ya que “es un rival muy duro, de una liga superior, que nos pondrá en muchos problemas, tanto a nivel ofensivo como defensivo”

A su equipo lo ve actualmente “con muchas ganas de trabajar y de convertirse en un equipo duro. De momento, seguimos encajando piezas y viendo diferentes situaciones de juego y comprobando como nos desenvolveremos en ellas”.