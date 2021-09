Más talento internacional para el Milar Córdoba BF, que ha dejado perfilada la plantilla que competirá en la Liga Femenina 2 con la incorporación de la alero georgiana Tamar Papuashvili. La jugadora, de 1,80 y 18 años, formará parte del equipo tras haber superado satisfactoriamente un periodo de prueba en los primeros días de la pretemporada.

Tamar Papuashvili (Tiflis, 19 de mayo del 2003) procede de la concentración permanente de la selección georgiana de su edad. Pese a su juventud ya ha debutado con la selección absoluta en torneos amistosos. También ha sido internacional sub 16 y sub 18. Con la selección cadete disputó el Europeo del 2019 División C, cita en la que promedió 12,3 puntos y 8,5 rebotes, lo que le sirvió a su país para ocupar la segunda plaza, solo tras Chipre y justo por delante de Escocia, tercera.

Papuashvili es la undécima jugadora que entra a formar parte de la plantilla que entrena el onubense Antonio Quintero tras las cordobesas Ana Rodríguez, Marta Martínez, María Castro, Luz Marina Montilla y Nerea Zea, la base jienense Carlota Menéndez, la escolta portuguesa Kikas Barreiros, la alero leonesa Natalia López, la ala-pívot senegalesa Aya Traore y la pívot húngara Sofía Licskai. Es, además, el quinto fichaje tras los de López, Traore, Barreiros y Menéndez.

Tamar Papuashvili se define como una jugadora que destaca por "el tiro exterior, la intensidad defensiva y la velocidad corriendo el contraataque". La georgiana espera a lo largo de la temporada "mejorar todos los aspectos de mi juego, tener una primera toma de contacto en una liga semiprofesional y mejorar a nivel físico, pues quiero ser más dura en defensa, además de aprender y mejorar mi inglés y mi español".