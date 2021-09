El Ángel Ximénez Puente Genil ha hecho público a través de sus canales oficiales un suceso que ha conmocionado al propio club y a todo el balonmano cordobés. Falleció a los 30 años, víctima de "una dura enfermedad", Juanma Burón Aranda, que defendió los colores de la entidad durante varios años en su etapa formativa.

"Hoy es un día muy difícil para la familia del Ángel Ximénez", expresa la entidad a través de su web. "Nos ha dejado una persona muy joven, quien fuera jugador de nuestra cantera y muy ligado a este club junto a su padre Juanma, ex jugador, ex entrenador y ex directivo", indica.

Las muestras de condolencias y afecto han sido inmediatas por parte de todos los actores del balonmano provincial, en el que el apellido Burón ha sido siempre un referente. "Desde el primer día, su lucha fue una lección de vida para todos", ha expresado el club que preside Mariano Jiménez, que envió un mensaje deseando "toda la fuerza en estos momentos a sus familiares y amigos, en especial a sus padres Juanma y Maricarmen".

El club pontanés, máximo representante del balonmano andaluz en la Liga Asobal, ha dejado patente su cariño y respeto con una emotiva declaración. "Querido Juanma, gracias por todo lo que nos enseñaste. Gracias por compartir tus mejores años con nosotros, con tus compañeros y disfrutando tanto de nuestro deporte, tu balonmano", ha escrito la entidad en su web.