La acción en el grupo 10 de la Tercera RFEF empezará desde este sábado para los conjuntos cordobeses. El primero en saltar al verde será el Córdoba CF B, una joven escuadra que jugará a domicilio ante la AD Ceuta B (18:00 horas). Ya en la jornada dominical, el Salerm Cosmetics Puente Genil y el CD Pozoblanco, también lejos de su feudo, afrontarán duelos contra el Conil CF y el CA Antoniano, respectivamente (19:00 horas). El CD Ciudad de Lucena, mientras tanto, descansará este fin de semana debido a que este campeonato lo componen 17 clubs.

Triple salida para comenzar con buen pie

El conjunto cordobesista tendrá ante sí una buena piedra de toque tras una pretemporada donde los resultados no fueron del todo satisfactorios. No obstante, los de Diego Caro pelearán frente al filial ceutí, en el Alfonso Murube, por tres puntos que den continuidad a lo visto el curso anterior. La meta prioritaria no es otra que dotar de efectivos al primer equipo, cuyo entrenador Germán Crespo militó en el B la pasada campaña. Los casos de Carlos Puga, Álex Meléndez, Ricardo Visus o Luismi Redondo -todos este año en la Segunda RFEF- deben servir como un extra motivacional al vestuario para acometer el desafío. Francisco David Alonso Ramírez, del colegio gaditano, arbitrará el duelo.

Los cambios producidos en Puente Genil quedaron reflejados en todas las parcelas de la entidad, desde la dirección deportiva, pasando por el banquillo y llegando a los jugadores que compondrán el bloque rojinegro. Keko Rosano suplirá a Caro en el Manuel Polinario para encarar un año ilusionante y con el escenario abierto. El debut pontanés será en el Campo Municipal Antonio Pérez Ureba de Conil de la Frontera (Cádiz), unas instalaciones en las que pretenden mostrar sus credenciales en pos de aspirar a la zona noble de la tabla clasificatoria. El encuentro lo dirigirá Óscar José Avilés Hernández, del colegio hispalense.

Por último, el Pozoblanco querrá confirmar su mejoría gestada en la 2020-21. El actual equipo de Antonio Jesús Cobos, en el Campo Municipal de Lebrija (Sevilla), batallará por el triunfo frente al Club Atlético Antoniano. Las buenas sensaciones del periodo preparatorio arrojaron cierto optimismo a los integrantes vallesanos. Pese a ello, sin dejarse llevar ante lo vivido en los últimos meses, el objetivo marcado en rojo no es otro que sellar la permanencia y poco a poco comprobar si la Liga abre nuevos horizontes. El encargado de impartir justicia será el onubense Luis Espina Domínguez.