La Universidad de Córdoba (UCO) y la Universidad de Sevilla (US) organizan desde este martes y durante esta semana el 17 EASS Congress Sports in the face of the global health crisis of covid-19. Great social challenges. Se trata del congreso oficial de la Asociación Europea de Sociología del Deporte (EASS por sus siglas en inglés) que se celebra en Andalucía, que en este 2021 es la Región Europea del Deporte. El evento, no obstante, se realiza de manera telemática.

La inauguración tuvo lugar este martes a las 13.00 horas y participaron los vicerrectores de Investigación de las Universidades de Córdoba y Sevilla, Enrique Quesada Moraga y Julián Martínez Fernández, respectivamente. Remco Hoekman, presidente de la EASS, Tristán Pertíñez Blasco, director gerente de la Fundación Pública Centro de Estudios Andaluces, y María de Nova Pozuelo, directora general de Promoción del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo de la Junta de Andalucía. El acto de inauguración fue presidido por Hugo de Jonge, ministro de Deportes del gobierno de Holanda.

Al congreso asistirán 180 sociólogos y doctores en ciencias del deporte de cerca de 30 países europeos, asiáticos y de Sudamérica pertenecientes a 70 universidades. Durante el evento se desarrollarán 17 paneles de conferencias y siete ponencias marco sobre políticas deportivas, gestión, medios de comunicación, juventud, salud y bienestar, discriminación y violencia, género y sexualidad, entre otros muchos temas.

La conferencia magistral inaugural, bajo el título El futuro del fútbol. El fútbol europeo después de la Superliga, fue impartida por Mark Doidge, profesor de la Universidad de Brighton.

El cordobés David Moscoso y Jesús Fernández, profesores de la Pablo de Olavide y la US, respectivamente, son los encargados de organizar este congreso. Según Moscoso, «el contexto actual del deporte requiere de un análisis profundo que permita tratar las distintas dificultades que se han presentado» por la pandemia.