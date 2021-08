Antonio Cabello, una pieza importante en el engranaje de la Vuelta a España, no solo es conocido por su carácter emprendedor y su carisma deportivo. Cabello es además un colaborador nato en la Vuelta 2021, donde ha tenido el privilegio de ser el único cordobés en la historia en haber cumplido dos Vueltas a España. Como gran experto en el mundo del ciclismo, analiza el papel de la jóvenes promesas españolas, así como el valor en alza de otros cordobeses. Desde aquí lanza un mensaje de optimismo para el mundo del ciclismo cordobés, del que dice que están surgiendo muchos corredores profesionales a través de la mountain bike, pero que muchos de ellos luego se pasan a la carretera, modalidad en la que pueden lograr grandes metas de cara al futuro.

-¿Cómo le ha dado por sumarse a la Vuelta como empresario?

-Nosotros firmamos un acuerdo con la Vuelta Ciclista a España de cuatro años. Somos la tienda oficial de la Vuelta, sobre todo online. Estamos muy satisfechos como patrocinadores porque está teniendo para nosotros una importante repercusión, no solo por los anuncios de televisión sino también a nivel de difusión en redes sociales.

-¿Cómo valora esta Vuelta Ciclista de España de este año y en especial la etapa por Córdoba?

-Bueno, visto lo visto hay que destacar que se avecina muy dura. Además, en la de Córdoba, donde tuve que intervenir, adelanté en su momento que es bastante traicionera porque tenemos el Alto de San Jerónimo en Medina Azahara, con 3 kilómetros muy duros, que no los van a pasar los sprinters, luego baja por El Brillante y subimos al 14% de remate que nos van a superar los sprinters. Yo creo que va a llegar un grupo de 30 corredores o 40 máximo a meta. Creo que va a ser una etapa muy reducida y muy dura.

-Como corredor ciclista que fue en su día, ¿qué recuerdos le trae la Vuelta?

-Recuerdo que en el año 1979 entré en la Selección Española, recorriendo distintos países. Luego hice dos Vueltas a España, la de 1980, que ganó Faustino Rupérez, y la de 1981 (Giovanni Battaglin). Fueron pruebas muy duras porque incluso en una de ellas recuerdo que solo concluimos 51 corredores. Al menos me queda la satisfacción de haber corrido dos Vueltas a España, de haber participado en mi época de ciclista en el panorama nacional e internacional a nivel profesional, y a raíz de sufrir un accidente tuve que montar una tienda en la que he ido escalando posiciones no solo a nivel provincial, sino también a nivel regional y nacional. Mi gran satisfacción fue haber participado con grandes corredores del momento, quedando con este grato recuerdo. Fue otra época, pero la tengo grabada como si fuera ayer. Estar en la élite de unos años tan difíciles fue muy duro, pero al mismo tiempo muy bonito.

-¿Qué les dice a las jóvenes promesas de la provincia que se están iniciando en el mundo del ciclismo en carretera y cómo ve el panorama actual?

-Hay que tener en cuenta que el mundo del ciclismo están muy enfocado en la BTT (mountain bike), de donde van saliendo corredores que luego se van adaptando a la carretera. En Córdoba tenemos grandes promesas, como Miguel Muñoz, que ha sido campeón de España de mountain bike, así como un importante ramillete de deportistas que hay tanto en categoría junior como en cadete con un grandísimo nivel en el ámbito nacional. El equipo de junior que tiene Joaquín León en Cabra está significando un papel importante por los chavales, por lo que puede que en un futuro próximo podamos ver también un corredor en el campo profesional. Por tanto, animo a todos los jóvenes amantes del ciclismo a que luchen por sus ilusiones, que es muy duro pero muy gratificante, sobre todo cuando se llega a la categoría profesional.

"Las épocas van cambiando, la tecnología va evolucionando, la preparación cambia y hoy se puede decir que estamos ante un deporte muy selecto, y sigue siendo sacrificado como siempre"

-¿Qué ha cambiado desde que usted corría al día de hoy?

-Prácticamente todo. Desde la tecnología hasta las propias carreteras. En este sentido, incluso cuando hemos tenido el equipo profesional, hace nueve años, nunca me puse de ejemplo ante nuestros corredores. Las épocas van cambiando, la tecnología va evolucionando, la preparación cambia y hoy se puede decir que estamos ante un deporte muy selecto, y sigue siendo sacrificado como siempre. Un corredor que quiere participar en vueltas grandes tiene que estar prácticamente fuera de casa todo el año. Cuando no está compitiendo tiene que estar concentrado en altura y eso ha cambiado muchísimo. Considero que tenemos un gran nivel de corredores. Ya se ha ido la época de Valverde, Purito y Contador, pero sí que nos vienen grandes nombres de nuevo como Juan Ayuso o Carlos Rodríguez. Este último ha hecho segundo en el Tour del Porvenir, que ha pasado prácticamente de junior a profesional, por lo que se espera que tengamos de cara al futuro grandes corredores a nivel mundial.

-¿Qué nos puede decir de Juan Ayuso?

-Este alicantino, nacido en Xàbia hace 18 años, ha ido creciendo a pasos agigantados. Tras ganar la Gipuzkoa Klasica y proclamarse doble campeón de España, ruta y crono en 2020, firmó un contrato de cinco años con el equipo World Tour del UAE Team Emirates, el mismo en que también milita el joven esloveno Tadej Pogacar, ganador de la Lieja-Bastoña-Lieja y el año pasado del Tour de Francia, como gestas más destacables en un destacado currículum para su juventud. Para que progresara adecuadamente en su carrera, el UAE lo cedió al Colpack Ballan italiano, con el que Ayuso ha seguido maravillando, con triunfos en el Trofeo Piva y en el Giro del Belvedera, lo que ha provocado que ya haya voces que piden verlo junto a la élite del ciclismo internacional en las grandes carreras.

-¿Y de Carlos Rodríguez?

-Pues igual que el anterior. Carlos, como Javier Romo (22 años, Astana), Iñigo Elosegui (23 años, Movistar) o Juan Pedro López (22 años, Trek–Segafredo) forman parte de un ramillete de corredores que nos van a dar muchas alegrías a los grandes amantes de este deporte de trabajo, sacrificio y disciplina. De Rodríguez, como he indicado anteriormente, de 20 años y del Ineos, certificó en el Tour del Porvenir sus excelentes condiciones, que le proporciona notoriedad en el equipo de cantera de Alberto Contador y le han catapultado a la escuadra más poderosa del pelotón. El corredor de Almuñécar (Granada) se anotó la victoria en la última jornada de la prueba y se quedó a solo siete segundos del liderato del noruego Tobias Johannessen. El español, como los corredores valientes y sin complejos, atacó desde lejos, a falta de 60 kilómetros de la meta, y se presentó en solitario en el magnífico puerto de Petit Saint-Bernard, con dos minutos y 11 segundos sobre el nórdico. Una formidable ofensiva que arrancó en el Col de l’Iseran, un clásico de los Alpes, ahí donde se firmaron gloriosas páginas del mejor ciclismo. Una acometida que recordó aquellas de otros emblemáticos vencedores del Tour del Porvenir, como Miguel Indurain, Greg Lemond, Laurent Fignon, Nairo Quintana, Tadej Pogacar o Egan Bernal. Entre los españoles brillaron Marc Soler,Rubén Fernández, Ángel Casero, Iker Flores o David Etxebarria. Por lo tanto, Carlos Rodríguez representa una nueva brisa de aire fresco para el ciclismo español, necesitado de nuevas ilusiones para reemprender. Sin Contador, Purito Rodríguez, Sastre y Freire, nada es lo mismo. Y eso que Valverde estira la cuerda hasta el máximo. El andaluz y Juan Ayuso son las nuevas joyas. La irrupción del catalán, de 18 años ha sido impactante. Ayuso arrasó en el Giro sub 23 y una caída le impidió exhibirse en el Tour del Porvenir. Es el Tadej Pogacar español y comparte equipo (UAE) con el doble campeón del Tour.

"Cualquier barrio o asociación tiene su peña o su club y salen a disfrutar del paisaje montados en su bicicleta"

-¿Qué opina de la afición al ciclismo en Córdoba?

-Es impresionante. De hecho hay muchas peñas y clubes ciclistas en toda la provincia de Córdoba, con multitud de actividades a lo largo del año, como el popular Día de la Bicicleta, con el que se hace un homenaje a este medio y deporte. En la capital también tenemos muchos clubes. Cualquier barrio o asociación tiene su peña o su club y salen a disfrutar del paisaje montados en su bicicleta. Está muy diversificado, pero hay que tener en cuenta que todos tienen un gran potencial.

-Como empresario cordobés, ¿qué supone para usted esta nueva cita con La Vuelta?

-Teniendo en cuenta que es una prueba muy relevante a nivel internacional, sin duda es un compromiso. Estamos ante uno de los acontecimientos deportivos más seguidos por las televisiones y la prensa a nivel mundial. Estar en esta nueva edición como empresa patrocinadora es todo un aliciente para la marca Ciclos Cabello. Somos una compañía de referencia a nivel nacional y La Vuelta se ofrece en más de 190 países en directo, con una repercusión en redes a un alto nivel.

-¿En qué lugar se encuentra actualmente Ciclos Cabello?

-Ciclos Cabello nació en el año 1982, por lo que estamos a punto de cumplir 40 años. Comenzamos con un local muy pequeñito, pero luego hemos ido creciendo en distintas tiendas y formatos. Actualmente estamos presentes en Jerez, Linares y Córdoba. A través de nuestra apuesta por la Vuelta Ciclista a España estamos presentes también en todo el mundo con nuestra tienda online, situándonos en una buena posición a nivel internacional. Por tanto, espero que se siga manteniendo esta especialidad deportiva en sus diferentes modalidades, ya que no solo genera empleo y riqueza en la capital, sino también en la provincia, ya que son muchos los talleres específicos que existen para este deporte, los clubes y peñas que día a día luchan para mantener esta afición tan bonita y al mismo tiempo saludable.