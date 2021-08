El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad continúa en su proceso de adaptación al medio -la Primera División de fútbol sala, etiquetada como la mejor liga del mundo- con una reconstrucción interna de hondo calado. Más allá de los cambios en la plantilla, la entidad que preside José García Román ha abordado modificaciones en un staff técnico que incorpora nuevas piezas para el curso 21-22. El técnico Emanuel Santoro y el psicólogo Nacho Osuna perfilan los planes en sus respectivas áreas antes del arranque de la preparación de la plantilla.

Josan González, con contrato firmado hasta 2023, es el eje en lo deportivo -junto a Rafa García- de un proyecto que busca el definitivo asentamiento en la primera línea de su deporte. El entrenador cordobés seguirá contando con Juanda Belmonte como preparador físico. El ex de ElPozo y el Ugra Gazprom ruso tuvo una labor de importancia capital en la última temporada para mantener el tono de un equipo que sufrió contínuos parones competitivos -más que ningún otro- por los efectos del covid en los rivales.

Tras la salida de Fernando Tienda, las puertas se abrieron para una nueva entrada. El argentino Emanuel Santoro ya está en Córdoba, preparando en su nuevo club el inicio de la pretemporada, fijado para el próximo 10 de este mes.

Emanuel Santoro (Buenos Aires, 1986), nuevo miembro del cuadro cordobesista, pasó anteriormente por el Club Atlético Banfield, Kimberley AC y Gimnasia y Esgrima La Plata, así como por las selecciones sub-14 y sub-16 albicelestes. El bonaerense ha indicado, a través de los medios oficiales del club, que su llegada se debe a "la buena relación con Josan González", a quien conoció en una visita a Murcia en 2019. "A partir de ahí mantuvimos un vínculo en la distancia, comenzando a compartir con frecuencia charlas sobre nuestro modo de trabajar", indica, resaltando que cuando José García Román contactó con él, "rápidamente llegamos a un acuerdo para sumarme al ilusionante proyecto".

"Intentaré aportar mi granito de arena para que la entidad siga creciendo. En lo personal, me gusta abordar cada detalle en la planificación, análisis de videos, elaboración de scoutings… En definitiva, darle al jugador todas las herramientas que permitan al equipo alcanzar los objetivos", subraya Santoro, que considera que Córdoba "es el lugar idóneo", ya que su forma de trabajar es "100 % compatible" con la de Josan González. "Para mí, esta aventura supone un verdadero desafío profesional", confiesa.

Santoro afirma que se siente "identificado con el modelo de juego y la personalidad que plasma el Córdoba Patrimonio de la Humanidad en el 40x20". El argentino, en sus primeros días en la ciudad, se ha formado ya una opinión. "No tengo palabras para definirla. Hace apenas unos días que he aterrizado y, realmente, estoy en un auténtico paraíso. Estoy en disposición de afirmar que es una de las ciudades más lindas que he conocido y será un lujo poder vivir aquí", indica el técnico, quien ya ha detectado que "la ciudad respira fútbol sala" y "la afición va a seguir siendo un jugador más en pista".