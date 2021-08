No hay mejor aprendizaje que la experiencia ni mejor discurso que el ejemplo. Juan Moyano Luque (Córdoba, 1971), entrenador de baloncesto, se apoya en ellos para abordar el día a día conviviendo con el cáncer, una enfermedad que no le ha impedido mantener una trayectoria en los banquillos que abrió hace algo más de dos décadas. Lo hace, eso sí, con una perspectiva distinta. "Esto te cambia el modo de ver la realidad", admite el técnico, que ha llevado su magisterio más allá de las canchas de juego. Su actividad en programas de ayuda a los pacientes de cáncer, a través de la AECC, ha sido intensa hasta que la pandemia frenó los contactos sociales. Usando sus vivencias personales integradas en discursos impregnados por los valores del baloncesto, Juan Moyano se siente "muy realizado y reconfortado" ayudando a quienes, como él, lidian con la enfermedad.

En la última temporada, formando parte del cuerpo técnico del Dobuss Córdoba Femenino, paladeó el sabor del éxito con el ascenso a la Liga Femenina 2. Ahora persigue nuevos desafíos en una carrera como entrenador que arrancó en Encinarejo y que ha hecho escalas en CV Carmen, CB Posadas, Adipacor, CB Fuente Palmera, CB La Rambla, Cordobasket y Dobuss Córdoba.

- ¿Cómo impactó el cáncer en tu vida?

- El impacto en mi vida fue como si hubiese recibido un crochet de derecha y besara la lona. La vida me cambió en un segundo extraño, como dice la canción. Nadie creo que esté preparado para recibir este tipo de noticias y lo que desencadena en tu vida y en la vida de las personas que te quieren y lo sufren también de un modo significativo. Pero somos seres que nos recomponemos y sacamos la mejor versión de nosotros mismos en situaciones límite.

- ¿Qué aprendes?

- Si algo aprendes y si algo tiene de enseñanza tener cáncer es que en ti subyace una energía y una capacidad de resiliencia que ni tú conocías de ti mismo. Cuando las noticias no son buenas y las perspectivas poco favorables, solo queda plantear bien el partido, confiar en ti por encima de todo y rodearte del mejor equipo posible, que es el que forman mi mujer, mis hijos, mi familia, mis amigos y los doctores, para poder ganar el partido más largo y duro. El cáncer sin duda te hace cambiar la percepción del tiempo. Lo importante es hoy. Valoras a las personas por encima de todo y sin duda alguna saboreas sentimientos como el amor de una forma especial, y valores como la amistad, la empatía, sinceridad, perdón, gratitud y humildad. Te diría para resumir que te conviertes en el mejor ser humano que habita en ti.

"La enseñanza del baloncesto no puede ir ligada a procesos en los que se somete a los niños a presión psicológica desde muy pequeños"

- Tu vida ha estado siempre relacionada con el deporte del baloncesto. ¿Cómo lo integras en tu día a día?

- Mi relación con el baloncesto en este momento de mi vida es fundamental a nivel de compromiso, trabajo, responsabilidad y como foco atencional. En estos momentos el baloncesto me da ese plus de actividad que necesito tanto a nivel físico como mental para poder tener la mente focalizada en la dinámica de los entrenamientos y competición. Actualmente veo el baloncesto desde un prisma muy diferente a antes del proceso que llevo. Ahora veo la enseñanza a niños con una carga muy importante de aspectos psicosociológicos que valoro tanto o más que los físico-técnicos.

- ¿Entrenas de modo distinto?

- Soy un convencido actualmente de que la enseñanza del baloncesto no puede ir ligada a procesos en los que se somete a los niños a presión psicológica desde muy pequeños. Esos procesos provocan el abandono de nuestro deporte. Ese no es el camino, desde mi punto de vista, ni el método apropiado. Yo valoro mucho más un proceso integrador y evolutivo en el que los niños no son solo sujetos pasivos que solo reciben órdenes y se coartan sus iniciativas y actitudes con imposiciones mayoritariamente innecesarias. A jugar se aprende jugando, desde mi punto de vista.

- ¿Cambia tu relación con los jugadores?

- Creo que la relación con los deportistas tiene que ser directa y sincera para que se produzca un buena interrelación entre entrenador-jugador, sea de la categoría que sea. Tener una buena relación con los deportistas a todos los niveles es fundamental para el crecimiento del grupo y de la relación del equipo.

- En pacientes de cáncer, el deporte es una vía de ayuda.

- El ejercicio físico en pacientes de cáncer ayuda a reducir la fatiga y mantener la movilidad. Al mantener una rutina de ejercicio se facilita el descanso, tonifica los músculos, fortalece los huesos, amortigua los efectos del estrés sobre la salud y contribuye a mejorar el estado de ánimo. En el aspecto psicológico, fortalece la autoestima y reduce los cuadros de ansiedad, depresión y estrés. Otro aspecto que fortalece sin duda es el de las relaciones interpersonales, ya que contribuye a aumentar la confianza y enseña el trabajo cooperativo y la resolución de conflictos.

"En el aspecto psicológico, fortalece la autoestima y reduce los cuadros de ansiedad, depresión y estrés"

- ¿Tienes alguna vivencia o anécdota que te haya marcado?

- Al poco de recibir el diagnóstico y asimilar la noticia, me puse a trabajar en mi recuperación y la primera medida que tomé fue visitar a la sede de AECC en Córdoba. De inmediato me incorporaron a un grupo que iniciaba la terapia, en el que había mayoritariamente mujeres, y como dinámica de presentación nos colocaron por parejas. Me pusieron con una mujer (hoy amiga) que con los ojos cristalinos y con su mirada pedía a gritos ayuda. Le hablé preguntándole su nombre y ella rompió a llorar, entrando en una fase de pánico. Solo me decía: "¡Me quiero ir! ¡Yo no estoy preparada para esto!". Lo repetía continuamente mientras lloraba. Y allí estaba yo frente a ella cogiéndole las manos fuertemente, yo que había ido a recibir ayuda y a que alguien me tirase un "cable" a modo de ver las cosas con otra perspectiva. En décimas de segundo, estando frente a ella, descubrí que la mejor manera de ayudarme era ayudar a los demás, ayudarla cogiéndole las manos fuertemente, relajándola y hablándole hasta que conseguí que riese y habláramos de nuestros miedos con una sonrisa en la boca.

- ¿En qué iniciativas colaboras?

- Por la situación actual que vivimos se han paralizado las iniciativas, pero he colaborado en las de la AECC Córdoba, grupos de terapia a través del mindfulness y en encuentros sobre experiencias de personas con cáncer. Pero el mejor ejemplo positivo lo intento prestar a mis grupos "Proyecto presente" y "Siempre para adelante", con personas que son el ejemplo de vida e ilusión por la misma.

- ¿Sientes que tu experiencia puede servir a alguien?

- No sabría decirte con exactitud. Probablemente todos somos ejemplos para otras personas que viven vivencias o circunstancias difíciles. Para mí, mi hermano siempre ha sido un ejemplo de vida y de aceptación de circunstancias. Él tenía desde nacimiento parálisis cerebral espástica y era la persona que he conocido con más ganas de vivir. Sin duda él ha sido y es un ejemplo de vida que está en mí. Si alguien me considera ejemplo o referente, les diré que el cáncer te cambia la vida, es cierto, pero sin duda tiene una parte positiva que te hace ser más persona. Tu actitud tanto en este aspecto,, como en cualquier otro de la vida, es fundamental. Muchas personas me dicen con la mejor de las intenciones que hay que "luchar", pero yo le añadiría que hay que "vivir" cada instante. Esto es lo realmente importante.