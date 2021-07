Nuevo desafío para el cordobés Isidro Callejas, que se subirá de nuevo en su Honda Civic Type R TCR FK7 del equipo Brutal Fish Honda. Tras su exitoso paso por el TCR Spain, la joven promesa española retoma su programa europeo en el TCR Europe, donde se encuentra en el liderato de la categoría rookie. Será Cuarta cita del campeonato, donde se celebrarán la séptima y octava pruebas en el mítico circuito belga de Spa Francorchamps, según informa el club.

El circuito del bosque de las Ardenas se ha caracterizado desde sus orígenes por lo impredecible de sus condiciones meteorológicas, que muchas veces hacen que una parte de la pista esté seca mientras en el otro extremo llueve de forma torrencial. La sección más característica del circuito es la combinación de Eau Rouge y Raidillon. Tras atravesar la lenta horquilla a derechas de La Source, los pilotos aceleran por una recta en bajada tras la cual deben encarar una fuerte subida con una serie de curvas zigzagueantes (la primera de ellas es Eau Rouge, y el resto de la combinación Raidillon) que finalizan en una contra curva ciega.

Este conjunto de curvas representa un desafío a nivel mundial para los pilotos de automovilismo. Sometiéndolos a compresiones únicas dentro de sus coches de competición y que no se pueden asemejar a ninguna curva de otros circuitos del mundo. Sus 20 curvas y 7.004 metros de cuerda convierten al trazado de Spa en un circuito único.

Además es un fin de semana inolvidable ya que el TCR Europe se disputa el mismo fin de semana que las 24 horas de Spa, por lo que se vive de los mejores ambientes racing.

El programa de competición

La actividad en pista comenzará el jueves 29 de julio con dos sesiones de entrenamientos libres. El viernes a las 12.30 del mediodía se desarrollarán los entrenamientos cronometrados para definir las parrillas de salida de ambas carreras. A las 18.30 de la tarde se celebrará la primera de las carreras del fin de semana. Y el sábado a las 11.20 de la mañana se pondrá el semáforo en verde para la segunda de las carreras.

Isidro Callejas se muestra esperanzado en las horas previa a su viaje a Bélgica. "Tras el excelente resultado de Zandvoort, me encuentro con muchísima confianza. Vamos demostrando en resultados todo el esfuerzo y trabajo que vamos haciendo", ha declarado a través de los canales oficiales del club. El cordobés admite que "Spa no será un fin de semana fácil, ya que llevamos 40 kg. de lastre por los últimos buenos resultados, por lo que lo planteamos como un meeting más de aprendizaje, con el plan de no cometer errores y conseguir un gran número de puntos".

Ambas carreras serán retransmitidas en directo por televisión a través de TCR TV.