Una lesión en la espalda del gran baluarte de la Armada, Nicola Kuhn, dejó con un sólo español el ATP Challenger Ciudad de Pozoblanco Covap, Memorial Fabián Dorado, torneo con 52.000 euros en premios que se disputa en esta localidad cordobesa hasta el 25 de este mes. El alicantino de origen alemán se tuvo que retirar lesionado al finalizar el primer set del partido que perdía por 7-5 ante el holandés Igor Sijsling.

Kuhn había ido por delante toda la manga, pero se le veía sufrir y ya con 4-3 a favor tuvo que ser atendido en pista durante varios minutos. Finalmente, ante la insistencia rival, acabaría cediendo su servicio en el undécimo juego y, con él, el primer set. Tras éste, decidió no seguir para no agravar su lesión y se decantó por la retirada.

Tras esta derrota y la anterior del madrileño Roberto Ortega, el marbellí Adrián Menéndez se queda como el gran y único baluarte español en octavos de final.

Previamente, dos de los grandes favoritos entraban en liza y ambos tuvieron que luchar más de lo esperado para sacar adelante sus partidos ante dos rivales en teoría inferiores. Benjamin Bonzi, 111 del mundo y primer cabeza de serie, tuvo incluso que remontar un set en contra ante el tunecino Aziz Dougaz, que se amparó en su potente saque para tener opciones de triunfo hasta el final. Bonzi sacó a relucir su mayor regularidad, aprovechó las opciones de 'break' que le concedió Dougaz y acabó dándole la vuelta al partido para ganar por 4-6, 6-4 y 6-3.

Menos dificultades de entrada tuvo el turco Cem Ilkel, cuarto cabeza de serie, ante el alemán Haerteis, al que sólo su efectividad con el saque le permitía hacer frente a un rival superior. Tras un primer set relativamente cómodo, el segundo se le complico y Haerteis contó con hasta tres bolas de set (5-3 y 40-0) para forzar la tercera manga. Ahí, Ilkel subió el nivel, igualó y en el 'tie break' resolvió el choque.

No pudo hacer lo propio otro de los favoritos que entraban en liza. El ex Top-100 Yannick Maden caía ante la juventud del norteamericano Emilio Nava, cuyo ímpetu y adaptación a la pista tras haber jugado dos partidos en la fase previa le sirvieron en un arranque meteórico. Tras un 6-1 inicial, el encuentro se igualó en la segunda manga, en la que Nava siguió manteniendo la solvencia con su servicio que viene demostrando durante todo el torneo. El estadounidense de origen mexicano, que no cedió ni una bola de 'break' en todo el encuentro, llegó con confianza al 'tie break', en el que cerró el encuentro por un ajustado 7-5.