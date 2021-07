Dos nuevos jugadores cordobeses pertenecientes al Unicaja han entrado en las convocatorias de las selecciones nacionales de baloncesto. Ahora han recibido la llamada el base Rafa Santos y el pívot lucentino José Tanchyn para disputar el FIBA Challenger sub 18 que se disputará del 3 al 8 de agosto en Skopje (Macedonia). Anteriormente fueron llamados los pontaneses del Unicaja Ismael y Pablo Tamba con la selección sub 20 y Miracle Bamadu con la sub 16.

Rafa Santos debutó con el primer equipo del Unicaja en los primeros meses de la pasada temporada. Además ya sabe lo que es ser internacional, pues disputó el Torneo de Bellegarde con la selección sub 16 hace dos años. Santos se formó en las filas del Cordobasket. Tanchyn, formado en el CB Lucena, debutará con una selección en esta convocatoria.

Los convocados con la selección sub 18 entrenarán a partir de próximo día 24 en Azuqueca de Henares. Posteriormente encararán la disputa del torneo macedonio. E

Los rivales de España

España jugará en el Grupo A junto a Serbia, Croacia, Macedonia del Norte, Alemania y Georgia. El 3 de agosto debutará ante Georgia y cerrará el torneo el día 8 ante Serbia.

La lista de convocados la completan Rafael Villar (FC Barcelona), Bernard Edokpayi (Unicaja), Daniel Arjol (Casademont Zaragoza), Nicolás Cebrián (Real Madrid), Ab Sediq Garuba (Real Madrid), Jordi Rodríguez (Joventut Badalona), Baba Bartolomé (Real Madrid), Gerard Bosch (Joventut Badalona), Guillermo Díaz (Lenovo Tenerife), Martín Iglesias (FC Barcelona), Valentino Pinedo (CB Torrelodones), Luis García (Coosur Real Betis), Carlos Taboada (CB Obradoiro) y Pablo Orenga (Movistar Estudiantes).