La central Rocío Gálvez Luna (Córdoba, 15 de abril de 1997) firmó por el equipo femenino del Real Madrid, según anunció este miércoles el club blanco. La actual jugadora del Levante acababa contrato y negoció su futuro con el Real Madrid, al menos, durante los dos últimos meses. El conjunto merengue pretende potenciar la zaga para luchar por los principales títulos nacionales y la cordobesa era uno de sus objetivos. El equipo blanco, de reciente creación, ocupa actualmente la tercera plaza en la Primera División –denominada Liga Iberdrola- a un punto precisamente del Levante, que se encuentra en el segundo lugar.

La defensa cordobesa es una de las principales promesas del fútbol nacional, pues ha sido internacional en todas las categorías, incluso con la absoluta, con la que debutó el 5 de marzo de 2018 en Larnaca (Chipre) en un España-República Checa de la Copa de Chipre que ganó España por 2-0. Además ha disputado la Liga de Campeones con el Atlético de Madrid. Destaca por su sobriedad y seguridad en el centro de la zaga, además de por su remate de cabeza.

Formada en el Deportivo Córdoba

Rocío Gálvez, de 24 años, se formó en las filas del Deportivo Córdoba, un club al que llegó en 2008 con 11 años y que dejó en 2011 tras disputar incluso la Liga Andaluza infantil masculina, pues la normativa lo permitía. Posteriormente fichó por el filial del Sevilla, el club con el que debutó en la máxima categoría el 17 de marzo de 2013 en un partido contra el Valencia, un mes antes de cumplir los 16 años. Su trayectoria continuó en la 13/14 en Segunda con el Betis.

Entre los años 2014 y 2017 formó parte de la plantilla del Atlético de Madrid, un club con el que logró el subcampeonato de Primera División en 2015 y disputó la Liga de Campeones de la campaña 15/16. Sin embargo, en el club colchonero sufrió dos lesiones graves de rodilla que le alejaron de los terrenos de juego más de un año.

En la liga 17/18 regresó al Betis para continuar su trayectoria en Primera. Tras jugar dos años en el club verdiblanco pasó al Levante, su equipo actual.

Rocío Gálvez es una habitual de las selecciones nacionales desde el 2013. En las categorías de base fue plata y bronce en el Europeo sub 17, plata en el Mundial sub 17 y plata en el Europeo sub 19 de Israel. Además disputó el Mundial sub 20.