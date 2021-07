El entrenador, Miguel Ángel Martínez 'Maca', ya tiene nuevo proyecto entre manos. El cordobés fue anunciado este martes como entrenador del Melilla Sport Capital Torreblanca FS de la Primera División femenina. El plantel africano buscará, bajo la dirección del técnico, crecer en el segundo año que formará parte de la élite y pasar de equipo revelación a un claro aspirante a cualquier meta.

La trayectoria en la pista de Maca cuenta con un listado de clubs notorio -sobre todo en la provincia de Córdoba-. Estuvo presente en escenarios con el Grupo Pinar Adecor, el Andújar FS, el Bujalance Calderería Manzano, el Adecor FS y el Aquasierra Villafranca antes de dar el paso hacia el Itea Automatismos CD en 2017. Ese año, la entidad presidida por José García Román afrontaba su tercer desafío en la categoría de bronce. El crecimiento de dicho conjunto resultó más que significativo llegando a la Segunda División y, posteriormente, a la élite del fútbol sala -el actual Córdoba Patrimonio de la Humanidad-.

El míster, que cumplirá 50 años el 15 de julio, no acabó el campeonato de la 2019-20 como integrante del Córdoba Futsal. Su puesto, a partir de marzo de 2020, lo ocupó Josan González, aunque el pontano no pudo debutar hasta meses más tarde debido al parón deportivo causado por la pandemia. No obstante, Maca volvió a dirigir a una escuadra de Primera División este curso, concretamente al O Parrulo Ferrol. El desenlace deseado era complejo, ya que debía mantener la plaza en la recta final de la Liga, una circunstancia que no cristalizó.

La “ilusión” ante el futuro horizonte

Maca, en un breve vídeo ofrecido por el Torreblanca, indicó que estaba “muy ilusionado” en el novedoso horizonte que se le abrió y con ganas de “aportar mi experiencia y trabajo para la consecución de los objetivos que se proponga el club”. Cabe recordar que este vestuario luchó por los puestos de play off al título y consiguió meterse en la final de la Copa de la Reina en su primera participación -perdieron contra el Pescados Rubén Burela (1-3)-.