El Córdoba Baloncesto Femenino (CBF) ha confirmado a través de un comunicado su inscripción en la Liga Femenina 2 de baloncesto. Por tanto, la entidad que preside Sebastián del Rey dará el salto a una categoría que a partir de esta temporada será la tercera nacional tras la creación de la Liga Challenge. En la Liga 2 participarán 28 conjuntos repartidos en dos grupos, por lo que el CBF estará entre los 60 mejores conjuntos de España, pues entre las dos primeras categorías nacionales jugarán 32 equipos, 16 en cada una de ellas.

El conjunto cordobés se ha inscrito en la Liga 2 apenas dos semanas más tarde de ascender en la fase celebrada en Alhaurín de la Torre. Ahora, este club “va a empezar a trabajar a partir de ahora en la en la confección de la plantilla y el cuerpo técnico”, reza el comunicado facilitado por esta entidad.

Según el CBF, Dobuss no continuará como patrocinador del club, aunque asegura que “ya tiene avanzadas gestiones con un nuevo patrocinador, por lo que previsiblemente podrá anunciarlo a lo largo del presente mes”.

Córdoba no contaba con un equipo de un nivel deportivo similar desde hace once años, concretamente desde que el Córdoba 2016 abandonó en 2010 la LEB Plata masculina. Además, el CBF devolverá a la provincia a la Liga 2, una división en la que no compite ningún equipo cordobés desde que la dejó la Universidad de Córdoba en 2007, hace ahora catorce años.

El CBF competirá por tanto en la Liga 2 en su segunda temporada de existencia, pues la semana pasada cumplió su primer año de vida. El 2 de octubre arrancará en su nueva competición.