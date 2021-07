El mundo de los videojuegos sigue avanzando a pasos agigantados en la sociedad española. La irrupción de los conocidos ‘esports’ motivó a la empresa GGTech Entertainment a organizar una Liga entre colegios e institutos de toda España. Más de 600 centros decidieron adherirse a este proyecto, 25 de Andalucía, en una idea rompedora cuyo objetivo es vincular este universo virtual con la educación y transformarlo en una herramienta que facilite la formación de los estudiantes y la tarea instructora de los profesores. El CDP Trinidad -de la capital-, el IES Juan de Aréjula y el IES Sierra de Aras -ambos de la provincia de Lucena- son los centros cordobeses que estuvieron presentes en la confección de la Liga IESports.

El pasado 17 de enero dio comienzo la cuarta temporada liguera tras los éxitos de ediciones anteriores. La magnífica acogida permitió que hasta un total de 650 tutores estuvieran dispuestos a entrenar a sus chicos -en torno a 2.700 alumnos- para estas lides. El covid-19, pese a dificultar la construcción de equipos en algunos centros, no impidió que se batieran récords de registros. Además, el incremento de mujeres dedicadas a ello quedó de manifiesto con hasta un 26% de tutoras al frente.

“Contribuyen al desarrollo de muchas capacidades”

El profesor José María Olmo fue el responsable del CDP Trinidad. “Estamos contentos por el rendimiento. Ya habían participado en otras ocasiones alcanzando, incluso, la final de Bachillerato”, expuso. Bajo su prisma, estas actividades favorecen a que se haga “piña con el profesor” y que el alumno pueda “apoyarse en él para tomar alguna decisión”. Porque ellos están “como supervisores” en unos juegos que contribuyen “al desarrollo de muchas capacidades de los chicos tanto individuales como colectivas”. También apuntó que permanecen pendientes para que nos les “robara tiempo de lo que es su día a día de estudio” y todos contaban con “una autorización previa por parte de los padres”.

Olmo, que era la primera vez que se hacía cargo de este sector, consideró positivo el “darle cierta continuidad e integrarlo de la mejor manera posible dentro de nuestra programación de aula”. Asimismo, destacó el papel de sus pupilos en estas facetas. “Ellos saben organizarse el tiempo y las partidas acontecían entre el viernes y el domingo”, reseñó. El “fortalecer su relación de cara a la consecución de un fin común” al tiempo que se posibilitaba “el desarrollo de valores como la humildad, el esfuerzo, el compromiso, el respeto o la deportividad” fueron las claves primordiales para querer otorgarle un lugar adecuado a los videjuegos.

El Bersachi Team, noveno de España en el League of Legends

Seis alumnos de este centro, Alejandro Millán de Lara (capitán), Curro Jiménez Morales, Marcos Rosa López, Carlos Arroyo Martínez, José Miguel Ramírez Mayorga y Mario Toledano Domínguez -que actuaba como suplente- conformaron el equipo ‘Bersachi Team’. Alejandro explicó que el sistema de competición se desarrolló “en un género de videojuegos planteado como un 5 contra 5 en el que se pelea siempre dentro del mismo mapa” -la Grieta del Invocador-. Asemejó su evolución al modelo que se puede ver en la Eurocopa de fútbol. “Había una fase de grupos regional al principio, después un minitorneo dentro de cada una de las cuatro conferencias donde estábamos Extremadura y Andalucía. En la misma ganamos la primera partida y perdimos la segunda, pero hubo una repesca y pasamos de ronda”. Posteriormente quedaron “entre los 16 mejores”, registrando “el noveno puesto en la clasificación española”.

Sobre la relación con el profesor Olmo, el capitán estipuló que “al principio era de confianza porque era la primera vez que manejaba un torneo relacionado con los videojuegos”. Pese a que en los inicios “no parecía muy convencido ni que tuviera mucha idea”, poco a poco, “a medida que avanzó la competición y nosotros subíamos puestos en la clasificación”, lo cierto es que “se convirtió en un vínculo más de entrenador-equipo”.

El surgimiento de los streamers -los transmisores de un contenido por Internet- lo consideró como “una revista que muestra al mundo lo que nosotros hacemos cuando nos metemos en nuestra habitación a jugar”. Todo ello hace que la gente “se dé cuenta de que no es algo malo y que aprendes muchas cosas cuando juegas”. Subrayó que es “un gran avance y algo que está cambiando la forma de pensar de mucha gente”.

Marcos, por su parte, declaró que habían aprendido “la importancia del trabajo en equipo y del compañerismo”. Sin esos factores no hubieran “llegado hasta donde lo hicimos”. Agregó que “a lo largo de nuestra vida es más importante saber cooperar con las personas” y que “los videojuegos ayudan mucho, sobre todo estos que son de equipos más grandes y que son como participar en cualquier deporte donde debes conocer las debilidades de unos y otros y también saber ganar gracias a los puntos fuertes de los participantes”.

Sin embargo, el jugador lamentó que todavía “queda mucho por hacer para normalizar el ámbito de los videojuegos en la sociedad”. Es entendible que tenga “mucha fuerza en el entorno joven y que los adultos no entiendan lo que puede llegar a suponer en la vida de un adolescente porque no lo vivieron en su época”. Se ha producido “un cambio muy nuevo y se está dando rápido”. Marcos expresó que la gente “tiene miedo a los cambios y tiende a buscar las cosas malas, que claro que las tiene, pero hablo por el equipo y los jóvenes al creer que esas no sean tan malas como las buenas”. A fin de cuentas “es como un hobbie más” que “si lo llevas al extremo, puede crear adicciones”, pero que “con una buena gestión de tiempo te otorga un gran número de beneficios”.

Por último, Carlos declaró que no habían estado “en ninguna Liga antes” y que esta experiencia fue “inolvidable”, ya que “gracias a esta competición hemos unido nuestros lazos entre los compañeros de clase y de equipo”. También argumentó que la plataforma Twitch está dejando “obsoleta a la televisión” y está haciendo “un nuevo mundo lleno de posibilidades para todos”. Entre los canales que ven se encuentran los de ‘Riot Games’ -el oficial del LoL-, Ibai Llanos, ElmiilloR u Orslok.

Los títulos que compusieron la Liga

El listado de juegos disponibles para la competición fueron el ‘League of Legends’ (LoL), el ‘Brawl Stars’, el ‘Clash Royale’ y el ‘Teamfight Tactics’. Los días 26 y 27 de junio se celebraron las grandes finales de los tres primeros títulos teniendo como ganadores al IES Marqués de Suanzes y al IES Rosa Navarro (por partida doble).

El afamado LoL, según la explicación de la organización, “aporta al entorno educativo la necesidad de que los jugadores establezcan una comunicación perfecta entre ellos y que sus actuaciones sean siempre a favor del equipo, ya que solo así podrán avanzar por el terreno de juego de la manera más óptima”. En lo referido al ‘Brawl Stars’, ambientado en el Viejo Oeste, el objetivo pasa por “conseguir la mayor cantidad de trofeos en distintos eventos con personajes que el jugador controlará y que se llaman Brawlers. Cada uno tiene mecánicas y habilidades únicas que le permitirán ser más apto para algunos eventos que para otros, lo que facilitará al jugador adaptarse a las circunstnacias de la batalla o la situación”.

El ‘Teamfight Tactics’ es “un juego de tácticas de reclutamiento de 8 jugadores en el que cada uno recluta poderosos campeones, los despliega y lucha con ellos para convertirse en el último que quede en pie”. Por último, el también reconocido ‘Clash Royale’ está basado “en el universo de Clash of Clans y combina elementos de los juegos de cartas coleccionables, defender a la torre y estrategia de acción en tiempo real. De acción rápida, el título reta a los alumnos a realizar ágiles cálculos mentales para conseguir el mejor movimiento durante la partida”.

Las novedades de la cuarta temporada

La nueva edición tuvo dos competiciones paralelas a la oficial, los torneos ‘Wildcard’ y los denominados como ‘Relámpago’. El primero es una versión ‘POCKET de la Liga IESports’ compitiendo en el ‘League of Legends, el Brawl Stars’ y el ‘Clash Royale’. El segundo arribó para ofrecer juegos como el ‘Fall Guys, el FIFA 21’, el ‘Rocket League’, el ‘Valorant’ o el ‘Legends of Runeterra’ -aumentando la edad de participación a los 21 años-. Importantes ‘Publishers’ del mercado -véase ‘Riot Games’- y MAPFRE, brindando seguridad y confianza tanto dentro como fuera de las aulas, mostraron su apoyo a la causa.

Otra de las iniciativas que se acometieron fue el lanzamiento de la sección de aprende con gaming, cuyo objetivo reside en el aprendizaje de los alumnos mediante píldoras didácticas -clases de contenido breve y bien definido- que expusieron docentes con experiencia en el campeonato para conectar con las nuevas generaciones nativas digitales.

Una idea rompedora y exitosa

La Liga IESports surgió como una prueba piloto dentro de los centros educativos de la Comunidad de Madrid. La convivencia acorde entre alumnos de 14 a 18 años y la generación de una comunidad que aúne esfuerzos en pos del fortalecimiento de 16 valores fundamentales -disciplina, diversidad, trabajo en equipo, valentía, justicia, amistad, sinceridad, sabiduría, superación, humildad, esfuerzo, compromiso, alegría, respeto, integración y deportividad- propiciaron que se desarrollara a nivel nacional.

El poder aprender mediante el juego pasó a la cristalización de una herramienta idónea y atractiva para el desarrollo personal y educativo. Hacia ese ámbito precisamente van encaminados los premios de los ganadores. Los colegios e institutos vencedores recibían recursos necesarios (20.000 euros) para el equipamiento de un aula de informática que permita la inclusión de todos los alumnos gracias al respaldo de las tecnologías Intel y OMEN.

Según diferentes estudios, alrededor de 250 millones de personas en todo el planeta juegan de forma habitual y cada vez aparecen, con mayor frecuencia, vínculos entre docentes y desarrolladores para generar juegos diseñados hacia las escuelas. Los padres, madres, profesores y tutores que estuvieron presentes en ediciones anteriores comprobaron de primera mano que servían como “elemento de apoyo a la motivación de los alumnos por el nivel de complimiento de las normas, obligaciones y compromisos establecidos”, como atestigua el dossier de esta Liga virtual. También es importante reseñar que no suponía ningún coste para los alumnados ni el centro, otro componente que agrega garantía y consideración para que los videojuegos proliferen en este instante.