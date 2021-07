La historia de José Manuel Domínguez Mesones comprende una vida de absoluta dedicación hacia los demás. El que fuera entrenador de fútbol sala -sobre todo vinculado a las categorías inferiores- y directivo del Córdoba Patrimonio de la Humanidad falleció en enero de 2020 víctima de un cáncer. Willi o Míster, como solían llamarle sus amigos y compañeros, se marchó con tan solo 55 años dejando un recuerdo imborrable en el deporte formativo de la provincia de Córdoba. Meses más tarde, su esposa Pilar y su hermana María Luisa dieron estructura a un proyecto llamado “Fábrica de Sueños y Valores”, todo ello nacido de la auténtica devoción del preparador hacia los más pequeños y con un dibujo como punto de partida.

La familia, en la Plaza de las Tazas (Patio 11), presentó una serie de prendas -camisetas, polos y bolsas- que lucen precisamente el diseño de José Manuel. Allí, arropando a los amigos y familiares, estuvo la atleta cordobesa, Belén Recio. El apoyo también llegó de la mano del Córdoba Futsal y de la AECC (Asociación Española Contra el Cáncer), dos grandes pilares para que la idea cobrara un especial prisma dentro de la sociedad.

El naranja, color favorito del entrenador, resalta junto a una tipografía que encierra también un especial sentido. “La letra fue confeccionada por Anna Vives, una chica con síndrome de Down. A José le gustó tanto su historia que decidió emplearla en todas sus ideas y nosotras la incorporamos”, apuntó María Luisa. Todo lo recaudado con las ventas se destinará para ayudar a los más pequeños y se podrán adquirir estos productos a través de Bizum en el número 628060579 o en el número de cuenta del BBVA ES29 0182 5332 1702 0033 5600.

Una iniciativa para colaborar con los más pequeños

“En torno a mayo de 2012 le diagnosticaron un mieloma múltiple en la médula ósea, pero le realizaron un autotrasplante y salió adelante. Incluso estuvo siete años prácticamente bien dentro de lo que conlleva un tratamiento de cáncer. Sin embargo, en 2019, casi por las mismas fechas, recayó. Le volvieron a hacer un autotrasplante y estuvo un mes perfecto, un verano perfecto, aunque luego se le reprodujo un cáncer que en ese momento era subcutáneo y le afectó a los órganos vitales”. La explicación de María Luisa ante lo vivido por José Manuel encogía el alma y ponía un tremendo nudo imposible de deshacer. La pausa entrecortada, repleta de emoción y tristeza, no le impidió atender a este medio para otorgar sentido a la labor de su querido hermano.

El regalo de unos lápices, acuarelas y un bloc fue el inicio de un sueño forjado desde el puño de José. “El dibujo lo empezó a realizar cuando estaba ingresado en hematología. No veía bien, tenía un ojo vago y le afectó justo al bueno, pero aún así quiso hacerlo pese a que se encontraba bastante mal”. El mismo lo colgaron en la pared junto a un cuadro regalado por la propia María Luisa, lo que propició una conversación -en paliativos- que cobró sentido con el paso del tiempo. “Un día, estando en la habitación, me señaló a la pared preguntándome que cuánto costaba. Creía que se refería a mi cuadro, pero lo hacía apuntando al suyo. Entonces le dije que no tenía precio, que era muy valioso. Recuerdo que José insistió diciéndome que cuánto sería para los niños y ahí se quedó la cosa porque no sabía exactamente a lo que se refería”.

El entrenador, poco después de esas navidades de 2019, murió y lo hizo arropado por toda su familia. Sin embargo, aquellas palabras sobre su dibujo llevaron a Pilar y a María Luisa a emprender una preciosa aventura. “Lo hablé con mi cuñada y pensamos en hacer unas camisetas con su dibujo para los niños. Le pareció bien y así surgió la idea. Hasta el último momento estuvo pensando en ayudar a los demás y el día de la misa se hizo la presentación”. Su familiar, que escribió una carta con la historia a modo de explicación, agradeció la labor de Juanma -alumno de Pilar en el colegio Calasancio y pupilo de José- en la realización de las prendas textiles. Aunque la pandemia frenó el ímpetu del comienzo, nada impidió que viera la luz “Fábrica de Sueños y Valores”, un esbozo de lo que el técnico empezó a acometer con el fútbol sala y los niños.

“Habló mi cuñada con una Asociación contra el Cáncer de Córdoba y queremos que todo lo que se saque sea aportado a los pequeños que tienen esta enfermedad, bien para practicar deporte o para lo que necesiten”. Entre algunas de las propuestas que también quieren contemplar estaría visitar el Palacio de los Deportes Vista Alegre para ver en acción a los jugadores del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Cabe recordar que José, aunque no tenía fuerzas, consiguió que la selección española de Fede Vidal visitara el Hospital Universitario Reina Sofía y regalara balones firmados por los futbolistas internacionales. “Era una gran persona, el hombre de la eterna sonrisa como dijo un amigo suyo y con gestos así se define”, recalcó María Luisa.

Un mensaje de respeto y cariño hacia los enfermos de cáncer

Por último, la valiente mujer tuvo unas palabras de aliento hacia los enfermos de cáncer y sus familiares. “Que no les digan cosas como que luchen, que sean fuertes, porque no siempre está en sus manos la curación al haber muchas clases de esta enfermedad. Unos se curan y otros tienen fecha de caducidad. Ellos son los primeros que se quieren poner bien, así que no hay que mostrarles lástima, ni pena, ya que se dan cuenta de todos nuestros gestos y tienen doble sufrimiento, por ellos y por nosotros. Y que cuando estén bien hay que disfrutar de esos momentos al máximo y dejarlos tranquilos, si eso es lo que quieren, cuando se encuentren mal. En sus últimos momentos debemos ayudarles a irse, a que se vayan tranquilos y acompañados si se puede, decirles palabras de amor y cariño porque nos oyen. Que se sientan acompañados en este tránsito y que se marchen en paz”, recalcó.