La Policía Nacional ha detenido en la mañana de este miércoles al ex boxeador Poli Díaz por supuestos malos tratos a su pareja en el domicilio en el que residen actualmente en el barrio de Zárate de Las Palmas de Gran Canaria.

Según han informado a Europa Press fuentes cercanas a los hechos, fueron los vecinos los que alertaron de ruidos en la vivienda, por lo que los agentes acudieron al lugar y se encontraron a la mujer con evidentes signos de haber sido golpeada y con secuelas de un posible intento de asfixia, siendo trasladada hasta un centro hospitalario.

Además, una de las vecinas relató a los efectivos policiales que la mujer había estado previamente en la calle desnuda y pidiendo auxilio, motivo por el que dieron aviso a las autoridades.

No obstante, el ex boxeador no se encontraba en el lugar aunque los funcionarios inspeccionaron la zona, lo encontraron en las inmediaciones y procedieron su detención sin que ofreciera resistencia.

Se trata de la segunda vez que Poli Díaz es detenido en los últimos meses, puesto que el pasado 4 de mayo fue arrestado cuando acudió a renovar el DNI al pesar sobre él una requisitoria en vigor dictada por el Juzgado de lo Penal número 30 de Madrid por un delito de lesiones.