El mercado de fichajes empieza a ganar protagonismo en los equipos cordobeses de la Tercera RFEF. El CD Ciudad de Lucena, el Salerm Cosmetics Puente Genil FC y el CD Pozoblanco confirmaron sus primeros movimientos mientras que el Córdoba CF B todavía no comunicó ningún tipo de información al respecto. No obstante, la situación del filial blanquiverde podría variar en los próximos días tras la ratificación del organigrama deportivo, una necesaria llave que abrirá la confección del futuro proyecto.

Ciudad de Lucena

Los hermanos Carrasco, Dimas y David, sellaron su renovación por un curso más en tierras aracelitanas. Así pues, la tercera aventura de los técnicos naturales de Écija volverá a tener como principal objetivo el ascenso de categoría -circunstancia que ya rozaron en las dos experiencias anteriores-. Además de cerrar el banquillo, la escuadra celeste efectuó su primera incorporación. El arquero de 23 años, Javi Cuenca, retornó al equipo tras vivir un auténtico calvario por culpa de la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Dicha lesión, causada justamente en su última participación de la campaña 2019-20 ante el Betis Deportivo, le impidió dar el salto a Segunda División B. El malagueño, meses después, intentará demostrar que puede recuperar su mejor nivel.

Los lucentinos contarán entre sus filas con Álvaro Pérez, zaguero sub 23, y Marcos Pérez, lateral que atesoró un total de 2.112 minutos sobre el verde. Estas renovaciones, a buen seguro, no serán las últimas, aunque otras piezas importantes -véase el caso de Víctor Morillo- sí decidieron partir de la entidad. El interior izquierdo de Osuna fue el sexto jugador más empleado por los Carrasco y su buen nivel le abre las puertas para figurar en superior división o en un grande de la Tercera RFEF como el Recreativo de Huelva.

✅ 𝙋𝙇𝘼𝙉𝙏𝙄𝙇𝙇𝘼 | Marcos Pérez volverá a defender el carril derecho del Ciudad de Lucena 💪 pic.twitter.com/7V67fpS1Bk — C.D Ciudad de Lucena (@ciudaddelucena) 19 de junio de 2021

Puente Genil

El punto de partida para los rojillos se fraguó en la dirección deportiva. El ex futbolista Álvaro Cejudo arribó al plantel de su tierra para hacer las funciones de vicepresidente primero y, también, ocupar la gerencia. De allí partió a los pocos días Rafa Ocaña, hasta entonces asesor deportivo. Nada más resolverse ese cambio en las altas esferas, la noticia saltó con la renovación de Diego Caro para las dos próximas temporadas. El villarrense, con ofertas de superior categoría y de un filial, decidió quedarse en Puente Genil al completar un brillante curso donde pelearon por subir a la Segunda RFEF.

A la espera de altas, las renovaciones y las bajas copan la actualidad cordobesa. El cancerbero Cristian Agredano, el zaguero Edu Chía, el lateral Jesús Núñez, y el extremo Salva Vegas estarán un año más en el Polinario. Por su parte, el portero Álvaro García, y el defensor Manolo Cano no integrarán el futuro vestuario. El primero de ellos buscará un destino que se encuentre cerca de su lugar de nacimiento, algo que indicó el club por sus redes sociales. Mientras tanto, el capitán y referente de la plantilla, con más de 200 encuentros a sus espaldas, emprenderá otro camino.

COMUNICADO OFICIAL | JESÚS NÚÑEZ



Acuerdo de renovación con nuestro jugador Jesús Núñez. Casta y coraje para el eje de la zaga. El astigitano se queda en el Polinario.



💥¡Jesús Núñez es y seguirá siendo rojillo!💥#JesúsNúñez2022 pic.twitter.com/d393NH4Put — Salerm Puente Genil (@SalermPG) 19 de junio de 2021

Pozoblanco

La gran novedad en el Valle de los Pedroches se certificó con la firma de Antonio Jesús Cobos como técnico. El de Belmez tendrá la difícil tarea de hacer olvidar a un Emilio Fajardo que se decantó por aceptar la oferta del Xerez CD -rival de los blanquillos para la siguiente campaña-. En lo referido a futbolistas, el goleador Brian Triviño publicó en sus redes un mensaje de despedida donde agradeció el trato de sus compañeros, la afición, el cuerpo técnico y la directiva. Todavía aguardan semanas intensas en este aspecto y que requerirán de la oficialidad vallesana en pos de afrontar la reestructuración prevista.

📝 Comunicado Oficial

⠀

El técnico Antonio Jesús Cobos -@ajcobos- se convierte en nuevo entrenador del C.D. Pozoblanco de cara a la próxima temporada 2021/2022. pic.twitter.com/14UvzwTYqx — CD Pozoblanco (@C_DPozoblanco) 15 de junio de 2021

Córdoba B

David Ortega y Rafael Herrerías llevarán, por segundo curso consecutivo, las riendas de la cantera cordobesista. El buen sabor de boca que dejó el filial durante la recién terminada campaña es la mejor carta de presentación posible para forjar un nuevo desafío. A las puertas de jugar las eliminatorias de ascenso a la Segunda RFEF se quedaron los jóvenes y talentosos jugadores, algo que no pudieron disfrutar debido al descenso del primer equipo hacia esa división. Pese a ello, varios hombres están llamados a promocionar y ocupar un puesto en la plantilla que liderará Germán Crespo hacia la Primera RFEF.

Los directores buscan un técnico que supla al granadino en el B. El abanico ha empezado a abrirse y no se descarta cualquier escenario. Entretanto, las dudas sobre quién representará al club en el verde todavía no se despejaron. Hay que reseñar que las altas en el equipo dependiente no se notificaron el pasado verano, de manera oficial, hasta prácticamente el final del mercado, lo mismo que ocurrió con el Córdoba CF y la escuadra femenina.