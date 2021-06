El Cajasur Priego afronta la recta final de su carrera por el séptimo título de Liga de la Superdivisión masculina de tenis de mesa. El conjunto de la Subbética, que defiende la corona por tercera temporada consecutiva, parte con el cartel de favorito, circunstancia que también genera una gran presión, en el play off que este sábado comienza en Antequera.

Especialmente, porque el sistema de competición de esta temporada no permite el error. Incrementa el grado de dificultad a lo que en temporadas anteriores permitía la fase regular, si bien es cierto que el Cajasur presenta una de las plantillas más solventes del campeonato con palistas acostumbrados a las máximas exigencias.

A estos factores también se les tiene que sumar otra coyuntura: el histórico. Independientemente de la pandemia, ésta no será la primera vez que el título de Liga se resuelve por la fórmula del play off. Y lo cierto es que las anteriores no se le dieron bien al Cajasur. El imponente Cajagranada de Samsonov, Gardos y Juanito se le cruzó en una de las primeras ediciones en las que la búsqueda de nuevas fórmulas para captar aficionados hizo que se apostara por el formato eliminatorio para coronar al campeón.

Con el refuerzo de Robert Gardos

Aunque lo distinto en esta ocasión es que Gardos ahora está en la trinchera prieguense. Como también lo están Machado y Calvo, quienes estuvieron en los seis títulos anteriores. O Diogo Carvalho, un talismán que desde que llegó a Priego sólo ha coleccionado títulos de Liga y que también se presenta tras ganar la liga portuguesa. El resto del plantel del Cajasur lo componen Kosiba, quien el curso pasado ya campeonó en Priego, y Carlos Caballero, quien parte con el deseo de lograr su primer título oficial. Por lo tanto, se puede decir que Luis Calvo tiene sobrados argumentos y problemas de los que gustan para hacer una alineación.

Para ello, lo primero que tienen que hacer es ganar la semifinal de las 16:00 horas de este sábado ante el vencedor del Borges-Murcia. Sobre el papel, el cuadro ilerdense es el favorito, aunque algunas lesiones le limitaron en el tramo final de la fase regular. Por su parte, el Murcia ha sido uno de los novatos que se han colado en la postemporada para pelear por el título. La presencia de Kou Lei es toda una garantía y si también alineara al francés Landrieu se convertiría en un serio aspirante. En cuanto resuelvan su litigio, al Cajasur se le acaba la tensa espera.

Diogo Carvalho ve “normal que nos pongan el cartel de favoritos porque ganamos en los últimos años y el Cajasur Priego va a volver a intentarlo, así que espero que todos estemos al máximo nivel para levantar de nuevo este trofeo que tanto queremos”.

El jugador luso cree que el sistema de competición “va a ser muy duro, porque los empates van a ser determinantes con los sets y los puntos. Eso nos va a obligar a estar muy concentrados todos los partidos”. Además recalca que “todos los equipos se han reforzado mucho y creo que hay más de un favorito, aunque nosotros también tenemos a Robert Gardos y eso nos hace más fuertes para ir a por el título”.