Ana García espera ya a la mañana del sábado para competir en los cuartos de final del play off por el título de Liga de la Superdivisión femenina con el Vidrioservice. El hecho de estar en la postemporada ya supone un éxito para la joven plantilla prieguense, si bien eso no implica que rebaje su ambición.

El primer partido que tendrán que afrontar las jugadoras del Vidrioservice en las eliminatorias por la Liga será ante el Jaén, un equipo recién ascendido. La granadina advierte de que "va a ser un partido competitivo y estoy segura de que será bastante guay". Porque "nuestro equipo está muy motivado para afrontar el play off y creo que podemos dar la sorpresa".

Eso también le lleva al plano individual. Y es que "personalmente, también estoy motivada y convencida de que podemos hacer buenos resultados". García llegó a Priego de Córdoba con la intención de mantener su vinculación con el tenis de mesa después de que en las temporadas anteriores estuviera en clubes con más responsabilidades clasificatorias, como el caso del UCAM.

La palista confiesa que tiene "menos presión esta temporada, pero eso también me ayuda porque me estoy sintiendo más cómoda a la hora de sacar mis resultados". Aun así, no pierde la ambición y apunta a que "nuestra temporada ya ha sido muy buena y espero que en las eliminatorias también podamos dar alguna sorpresa ante equipos que se pueden considerar como superiores tanto en la Liga como en la Copa". Por lo pronto, si ganaran al Jaén se enfrentarían al Vic en semifinales y la granadina ya ha dado el aviso.