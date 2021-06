El Salerm Cosmetics Puente Genil FC empieza a dar forma a su futuro proyecto en la Tercera RFEF. El equipo rojinegro, tras completar un curso histórico donde pelearon prácticamente hasta el final por el ascenso de categoría, presentó este miércoles a Álvaro Cejudo -uno de los jugadores más importantes y queridos de la localidad- para desempeñar funciones fuera del terreno de juego. El pontano vuelve a su casa y lo hará ocupando el puesto de vicepresidente primero de la entidad -y la gerencia- una vez colgadas las botas. Así pues, una nueva e ilusionante etapa se le abre en su vida después de tener un notorio recorrido durante su carrera deportiva. El club, que jugó el play off de ascenso a la Segunda RFEF, mantendrá al frente de la plantilla como técnico a Diego Caro, según desveló el presidente del Salerm, Francis Cabeza, en la rueda de prensa de presentación de Cejudo.

Una larga y fructífera trayectoria profesional

Cejudo, que se despidió de la práctica del balompié a través de una emotiva carta, quiso en la misma lanzar un mensaje a los jóvenes que empezaban su andadura en cualquier disciplina. "Me dirijo a vosotros porque creo que es importante haceros entender, desde la experiencia, cómo se consiguen los objetivos. Muchos tenéis la ilusión de jugar en Primera y no van a llegar los mejores. Lo harán los que más trabajen, los que no se den por vencidos cuando no jueguen, los que tengan talento pero necesariamente amen entrenar, competir y vivir por y para ello. Esos sois los que tenéis más posibilidades de llegar, os lo aseguro. Vais a tener que renunciar a muchas cosas en vuestra juventud, pero las grandes metas necesitan grandes sacrificios", expuso.

Precisamente por carácter y pundonor destacó un futbolista ofensivo que dio sus primeras patadas al esférico, con tan solo 5 años, en el Phoskitos. Ahí ya sabía que cumpliría su sueño debido al esfuerzo incesable hacia todo lo que quería emprender. Su paso por el Puente Genil fue el preludio perfecto para saltar al Real Betis, una de las canteras más potentes a nivel nacional y que marcaría su sino. De ella salió a préstamo al Coria CF y, más tarde, prosiguió su trayectoria en la Segunda División B defendiendo la elástica del Ceuta. El gran rendimiento ofrecido como pieza de los del Alfonso Murube le abrieron las puertas del fútbol profesional, concretamente de la UD Las Palmas en la categoría de plata. La excepcional primera vuelta realizada en ese curso 2010/11 -marcó 7 dianas en 17 envites- rápidamente provocaron su desembarco en Primera División para engrosar las filas del Club Atlético Osasuna.

En Pamplona atesoró recuerdos imborrables y siguió fogueándose en la élite hasta la temporada 2013-14, instante en el que los navarros descendieron. Posteriormente llamó a su puerta un Betis que por aquel entonces se encontraba en Segunda. No obstante, la superioridad verdiblanca le devolvió al fútbol de alto nivel. Al término de la 2016-17, teniendo una participación menor a la deseada, decidió emprender una exótica aventura en Australia. El Western Sydney Wanderers se convirtió en su escuadra, pero el interés del Racing de Santander le hizo retornar a España.

Con los cántabros ofreció sus últimos coletazos sobre el verde ascendiendo a Segunda y bajando al cabo de un año. De hecho, su envite definitivo aconteció el 22 de mayo de 2021 cayendo por 1-3 frente al Ebro en El Sardinero. Cejudo, a sus 37 años, consideró que había tenido suficiente éxito dentro del deporte. "No he ganado la Liga en Primera División, ni la Champions League. No he jugado ni en el Barça, ni en el Real Madrid, pero he llegado a ser el mejor jugador posible, el mejor yo. De eso trata el éxito, exprimirte cada día para estar ahí con los mejores", relató.

Todo el aprendizaje le servirá para el horizonte que se vislumbra en Puente Genil. Una manera de reivindicar el fútbol modesto de antaño, de darle sentido a una pasión y de crecer junto a la entidad con el único objetivo de luchar por unas miras ambiciosas, siempre, enarbolando la bandera de la humildad.