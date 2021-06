El Salerm Cosmetics Puente Genil FC ha anunciado la renovación de Diego Caro para las dos próximas temporadas. El presidente del club, Francis Cabeza, ya había adelantado la noticia durante el acto de presentación de Álvaro Cejudo como vicepresidente primero. Así pues, el proyecto rojinegro asienta su principal base para la confección del exigente próximo curso.

Un crecimiento destacado

El míster, natural de Villa del Río, arribó a la entidad pontanesa en el verano de 2019. Con amplia experiencia en los banquillos -sobre todo en Lucena-, Caro cuajó un sensacional estreno en el Manuel Polinario. De hecho, el conjunto cordobés llegó a liderar en determinados momentos la tabla clasificatoria dentro del Grupo 10 de Tercera División. No obstante, una serie de malos resultados y la finalización de la competición debido al covid-19 dieron al traste el intento de optar al play off de ascenso a la Segunda División B.

El aprendizaje gestado en su primera vivencia en Puente Genil no varió su discurso ni una coma. Caro, sabedor de la limitada capacidad económica de la escuadra en comparación a la de otros clubs de la categoría, siempre apostó por el día a día sin poner límite alguno. La apuesta decidida por el bloque y el acierto en las incorporaciones -véase los ejemplos de Germán Rodríguez, Ezequiel Lamarca o Félix Chenkam- lanzaron en el subgrupo B del Grupo 10 de Tercera a los pontanos. La última agónica jornada sirvió para ingresar entre los tres mejores, lo que les ofreció en bandeja la opción de pelear en la fase de ascenso a la Segunda RFEF.

Las cosas no terminaron de salir bien en el citado tramo competitivo. Solo un triunfo, aunque por goleada contra el Xerez CD en el Polinario (4-1), y dos igualadas frente a la AD Ceuta FC no fueron suficientes para batallar una de las dos primeras posiciones que ofrecían la segura promoción. Por ello, la siguiente misión de Caro fue incentivar a todo el vestuario para afrontar las eliminatorias con las máximas garantías posibles. El trabajo funcionó ante el CD Pozoblanco en la primera ronda (1-0) merced al tanto de Manolo Cano. En semifinales, teniendo a los de Esteban Vigo como adversarios, rozaron la heroica de apear a los azulinos en La Juventud, circunstancia que no cristalizó por el postrero tanto local en la prórroga -el empate a uno valía a sus intereses-.

El buen hacer de Caro en Puente Genil no pasó desapercibido para otras entidades que tantearon su fichaje. Su cartel en la futura Segunda RFEF ganó enteros al igual que la posibilidad de dirigir a un filial. Sin embargo, definitivamente selló su renovación por dos temporadas, una noticia celebrada en una población que pretende seguir haciendo historia bajo el mando del villarrense.