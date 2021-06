Sorpresa mayúscula. Juan Carlos Gómez no seguirá como entrenador del Vélez CF la próxima temporada. Así se lo han comunicado desde el club, con el que tenía un año más firmado. El técnico no estará en el equipo al que hizo campeón y con el que logró el ascenso a la 2ª RFEF esta temporada. El Vélez CF cuajó una sobresaliente Primera Fase, en la que terminó líder del grupo 9-B con 37 puntos. El segundo clasificado, el Antequera, quedó siete puntos por detrás, aunque también terminó subiendo en la fase de play off.

Dos jornadas antes de que finalizara la segunda fase, el Vélez CF ya había alcanzado su objetivo, siendo uno de los equipos que primero logró el ascenso. Por eso sorprende que el club haya tomado esa decisión. Al parecer, los mandatarios suecos quieren un hombre de su confianza, por lo que ni Juan Carlos Gómez ni su asistente José Domínguez Ortega seguirán. Los aficionados malagueños han reventado las redes pidiendo explicaciones, ya que el cordobés es muy querido en Vélez, donde ha logrado un sueño que llevaban persiguiendo tres décadas.

Juan Carlos Gómez ya ascendió en el 2017 con el Écija a Segunda B en una temporada fantástica, en el que el equipo astigitano logró hilvanar un fútbol preciosista. Y es que al ex futbolista del Córdoba, Atlético de Madrid, Real Valladolid CF, Sevilla FC, Getafe CF o Elche CF tiene muy claro qué tipo de fútbol quiere jugar, tanto en términos de estilo como de formación. Es un entrenador valiente al que le gusta que su equipo lleve la iniciativa. Es un técnico muy trabajador, buena persona, cercano al futbolista y que cuida mucho el ambiente en un vestuario. Aplica mucho el sentido común a la hora de hacer las cosas y tomar las decisiones. Esa ha sido su base para lograr una hazaña lograda con el equipo costasoleño.

No le faltarán ofertas a Juan Carlos Gómez, ya que en su campaña con el Vélez varios equipos se habían interesado por sus servicios.