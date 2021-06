Aún no ha agotado la capacidad de sorpresa y eso le sostiene en los días difíciles, que son casi todos desde que decidió tomar el timón en el Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad, una entidad cuyo proyecto es "más que deporte". José García Román (Córdoba, 1966) pretende convertir a un equipo de fútbol sala en un lanzador de mensajes de reivindicación para una ciudad apelmazada y autoagresiva, reacia a valorar lo suyo. "Los cordobeses tenemos que creer más en nosotros", afirma el presidente de un club que en apenas ocho años ha logrado escalar categorías hasta convertirse en una referencia nacional. Tras cumplir el plan en la temporada más compleja de todos los tiempos -la pandemia lo condicionó todo-, García Román y su grupo de colaboradores empiezan a poner las piezas del curso que viene. No hay tiempo que perder.

- Empezamos por el final. El objetivo era la permanencia y se cumplió con una victoria en campo de un rival directo en el último partido. ¿Esperaba que fuese así?

- Si te fijas en esta categoría, hay tres o cuatro ligas dentro de ella. Hay siete u ocho equipos con unos presupuestos muy altos, respaldados por clubs de fútbol o buenos mecenas. Luego está una clase media, que yo veía a Osasuna, Betis y Jaén. Y después los demás, más modestos, siete u ocho que tendríamos que pelear para escapar del descenso. La meta era la permanencia y al final la conseguimos, quizá con más apuros de los que pensábamos, pero hay que tener en cuenta la temporada tan atípica que hemos vivido.

- ¿Se puede calificar como un éxito?

- Yo considero que sí. Hay equipos como el Peñíscola o el Burela, que tienen presupuestos bastante superiores al nuestro, y han bajado. Hemos quedado por encima de Jaén, ojo, que para nosotros ha sido siempre un referente. Yo creo que lo podemos calificar como éxito, sí.

- ¿En algún momento de la temporada sintió temor?

- Sí, claro, el miedo es libre y en una liga así, con tantos partidos atrasados... Creo que llegamos a ponernos penúltimos. El miedo al descenso estaba ahí. Pero lo mismo que digo que tenía miedo al descenso, también había una confianza tremenda en el trabajo que se estaba realizando. Yo estaba convencido de que íbamos a conseguir el objetivo.

- La permanencia es clave para seguir la transición del club hacia la profesionalización. ¿Cómo va ese camino de familia a empresa?

- Es complicado. Tienes que tomar decisiones que duelen, porque hay un componente sentimental fuerte. Es el caso de las bajas a jugadores del club, que es muy duro. Siempre sigo que el día de las bajas es el peor del año, más doloroso incluso que la derrota más grande que pueda haber. Decir adiós a gente que forma parte del club y a la que tienes aprecio es muy duro. Partiendo de ahí, se trata de afianzarnos y dar un pasito más hacia adelante. Para eso hace falta competir en igualdad. Tú no puedes ir a la guerra con tirachinas mientras los otros tienen cañones. Hay que intentar tener cada vez armas más sofisticadas para poder luchar.

"Decir adiós a gente que forma parte del club y a la que tienes aprecio es muy duro"

- ¿Entiende que haya gente que no entienda estas decisiones?

- Pues claro que lo entiendo. Para empezar, no te creas que yo estoy completamente convencido de que la decisión sea la correcta. La he tenido que tomar sopesando pros y contras. ¿O es que alguien se puede creer que lo que yo he vivido con Manu Leal, con Koseky y Cordero...? ¿Tú sabes lo que es hartarnos de llorar cuatro tíos en un despacho? ¿Un jugador y los tres que estábamos allí? Yo soy el primero que tiene dudas, ¡pues claro que tengo dudas! Lo fácil sería despedir y ya está. También pasó con Maca, después del ascenso. Él me dijo: mira, tenemos dos opciones. Vamos a disfrutar los catorce que hemos subido aunque nos den por todos lados y echamos un año en Primera o vamos a reforzar un poquito para buscar la permanencia. Se trata de eso. Poco a poco, el aspecto sentimental tiene que aparcarse para progresar. Pero el amor a estos jugadores es máximo.

- Ahora mismo el Córdoba tiene futbolistas en el escaparate. Ahí están Saura, Del Moral, Zequi...

- Aquí hemos revalorizado a muchos jugadores. Pablo del Moral llegó aquí después de jugar cuatro partidos en la temporada anterior y después de una grave lesión, que había gente que me decía que no iba a volver a jugar. A Zequi lo rescatamos de jugar en Segunda División y ahora está consolidado. Saura ha dado un aldabonazo este año. Aunque no sean cordobeses, muchos de ellos se están impregnando de la sociedad cordobesa y los aficionados los consideran como de los nuestros. Creo que es a lo que debemos de tender. Cuando no hay detrás un mecenas que pone dinero para hacer un proyecto potente, pues tenemos que basarnos en acertar con los fichajes.

- Ese ha sido un factor clave. Para ser un club novato, el porcentaje de acierto en los fichajes ha sido casi del cien por cien.

- Porque tengo el mejor cuadro técnico de la categoría y eso lo puedo decir a boca llena. Es mucho lo que se trabaja. Es fácil cuando llega el representante, te da un vídeo y tú dices: qué pedazo de jugador. Nosotros hacemos mucho antes de que venga aquí un futbolista. ¿Cómo puedes dar con un Lucas Perin? Pues estudiando a muchos jugadores. Siempre puedes fallar, ojo. Si se equivocan a veces clubs de gran estructura como el Madrid y el Barcelona, pues imagínate nosotros. Si fichamos a alguien es porque se ha estudiado, se ha hablado con gente que lo conoce... Son muchas horas, muchos contactos y mucho trabajo.

"Tengo el mejor cuadro técnico de la categoría y eso lo puedo decir a boca llena"

- El dinero no es, desde luego, el arma de seducción del Córdoba.

- Yo nunca he tenido mucha labia, pero al final los jugadores quieren venirse aquí. El principal elemento cautivador es Córdoba, que es una ciudad maravillosa y a la que les gusta venir. Luego, claro, está la seriedad. En otros clubs les dejan dinero a deber, pero aquí todo el que viene cobra hasta más de lo que estaba firmado en contrato. Eso se lo puedes preguntar a cualquiera que haya estado en nuestro club: nadie ha cobrado menos de lo que ponía su contrato. Se corre la voz y es importante para que la gente vea que somos una entidad seria. Y ojo: otro factor importante es Josan González, que nos ha dado un plus tremendo. Es un hombre conocido, que traía el bagaje de sus años en ElPozo, y muchos quieren venir aquí para trabajar con él.

- La figura de Josan González, entonces...

- Ya digo que tengo el mejor cuadro técnico de la categoría. Josan es la cabeza visible y el mayor estandarte, pero ha estado este año Fernando Tienda, está Juanda, que no solo se limita a la preparación física, y están todos los colaboradores que tenemos dentro del grupo de técnicos. Y por supuesto, nuestro director deportivo Rafa García.

- ¿El trabajo ahora está más centrado en retener talento que en las incorporaciones?

- El mejor fichaje sería poder mantener el bloque de la plantilla. Todo el que haya visto nuestros partidos en la última fase debe estar contento. Hay jugadores que terminan contrato, otros que están teniendo ofertas muy importantes... Nos va a costar retener a algunos, sobre todo por el asunto económico. Está claro que para la temporada que viene tendremos que subir en el presupuesto la partida de salarios, porque si no es imposible tener una continuidad.

- En la puerta de entrada están el brasileño Viana y una leyenda del fútbol sala, Miguelín.

- El de Viana ya está muy adelantado, pero el de Miguelín va algo más atrasado. La operación no es sencilla. Él lo tenía hecho con Palma, porque es natural de Mallorca y era su vuelta a casa. Pero también hay cosas intangibles, porque si no no se entiende que se plantee venir aquí. Le pueden seducir otras cosas. A los jugadores les motiva el hecho de sentirse importantes y eso lo valoran. Podría ser para nosotros como en su momento fue Roberto Fernández cuando llegó al Córdoba, un jugador fundamental. Para él, tras salir después de diez años de un grande como ElPozo, igual le parece motivante ir a un equipo donde sea una pieza importante y no residual. Estamos hablando de un jugador que ha sido más de cien veces internacional absoluto con España y que, a pesar de su edad, nos transmite que tiene hambre y que quiere volver a jugar con España. Para eso necesita ser importante en un equipo y eso se lo podemos dar nosotros.

"Miguelín podría ser para nosotros como en su momento fue Roberto Fernández cuando llegó al Córdoba, un jugador fundamental"

- ¿Y un Córdoba con el retorno de los que un día se fueron? Una idea delirante: cinco o seis internacionales cordobeses en el equipo de su ciudad. ¿Será posible?

- ¡Eso es lo que yo intento! Pero si supiérais lo que cobran Bebe, Andresito y Solano en Cartagena... Es uno de los clubs que está rompiendo el mercado. Yo tengo que ir a los que quedan libres. A todos los cordobeses que estén en esa situación yo les tiro los tejos. Este año he hablado con dos, Lolo Urbano y Rafa López. A Lolo le ha hecho Valdepeñas una oferta irrechazable, que roza el doble de lo que yo le podía pagar. Y López esperó un poquito más, pero el representante me dijo que ya tiene un nuevo destino y no lo podremos hacer. Desde el nacimiento del club, mi ilusión era que algún día esos jugadores pudieran venir, pero bueno... Son internacionales la inmensa mayoría.

- Cambiando de tercio, ¿cómo ve al Córdoba CF desde el palco de El Arcángel? Su fracaso afecta a todo el deporte de la ciudad.

- Siempre ha dicho que nosotros podemos estar en Primera y ellos en la más baja, pero que el equipo de Córdoba siempre va a ser el Córdoba Club de Fútbol. Es un daño para Córdoba que su equipo haya descendido a cuarta categoría. También te digo, ahora que lo veo y lo sufro en carne propia, que hay mucha gente que opina y juzga sin conocer lo que pasa en el club. Solo los que están dentro saben las limitaciones que tienen y por qué se hacen las cosas. En lo que conozco a Javier González, me parece una persona fenomenal. Igual que me cuesta pensar que un grupo de Baréin se interese por un equipo en cuarta categoría, te digo que ojalá se le dé continuidad a este proyecto. Llevamos muchos años de continuos vaivenes. Al estar en cuarta categoría, y con las personas adecuadas, los resultados tienen que llegar. No vamos a tener tanto malfario.

- La relación entre los clubs...

- Es muy buena. Yo siempre le tendré que agradecer a Carlos González que en su momento apostara por nuestro equipo. Me ha llamado para felicitarnos y mantengo relación con él. Ahora, con Javier González, mantenemos un convenio por las equipaciones y para mí no hay mayor orgullo que ver el escudo del Córdoba en Primera División. No creo que haya problemas en que sigamos colaborando.

"Siempre le tendré que agradecer a Carlos González que en su momento apostara por nuestro equipo. Me ha llamado para felicitarnos"

- En el plano personal, ¿siente el desgaste?

- Qué quieres que te diga. Esto es muy duro, una labor profesional realizada por una persona completamente amateur que va aprendiendo sobre la marcha. Esto es como cuando tienes un hijo. Nadie te da un libro de instrucciones. Tendré mis aciertos y mis errores, como cualquiera, pero le pongo todo el corazón del mundo. Luchamos por llevar adelante un proyecto que quiere ir más allá del deporte. También tiene momentos satisfactorios. Córdoba nos ha dado mucho. El otro día, después del partido ante el Jaén, me encontraba con gente por la calle que tú sabes que no les gusta el deporte para nada, que no han visto un partido en su vida, y nos felicitaban y nos daban la enhorabuena. Algunos me decían que habían seguido el partido. A mí eso me emociona. El alma cordobesa no está tan dormida como muchas veces nos quieren dar a entender.

- ¿La gente siente a este equipo como suyo?

- No solo eso. Es algo más. Los cordobeses a veces nos denostamos a nosotros mismos y no valoramos lo que tenemos. Córdoba se puede hacer más grande. Yo estoy muy ilusionado con la base del ejército y con otras iniciativas empresariales que pueden mover un poco el árbol y revitalizar Córdoba, que lleva mucho tiempo bastante mal, por no decir muerta. Mira, si con un equipo de fútbol sala podemos contribuir a que haya cordobeses que se sientan orgullosos de algo suyo, pues será un tremendo orgullo. Tenemos que valorar lo nuestro. Puede ser un paso que se puede dar en otras facetas, como la cultura o la empresa.