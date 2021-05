El Salerm Cosmetics Puente Genil FC sigue en una nube y no pretende bajarse de la misma. Los hombres de Diego Caro se desplazarán este domingo 30 de mayo a Jerez de la Frontera para intentar que el sueño prosiga una semana más. Y no lo harán solos, ya que se espera que un centenar de aficionados visitantes estén en las gradas de La Juventud a partir de las 20:00 horas. En el horizonte, aunque todavía muy lejano, se encuentra el ascenso hacia la Segunda RFEF, un premio por el cual lucharán frente al Xerez CD. Los locales, que a priori parten como favoritos, quieren vengarse de lo ocurrido en la última jornada de la fase de ascenso. El 4-1 cosechado en el Manuel Polinario les dejó sin subir de manera directa, por lo que procurarán que dicho escenario no se repita para asegurarse una plaza en la final.

La ilusión pontana, un plus

El míster rojinegro había indicado por activa y por pasiva que su equipo poseía menos puntos de los merecidos por juego, una circunstancia que quedó de manifiesto durante la fase de ascenso. Dentro de este nuevo subgrupo, el Puente Genil concluyó en el quinto puesto con 38 puntos y un coeficiente de 1,4615. Pese a plantar cara al Xerez Deportivo FC en Chapín (2-1), lo cierto es que la suerte le fue esquiva en todo momento al conjunto cordobés. El reflejo a lo expuesto aconteció más tarde, en el Poli, contra la AD Ceuta FC y el empate africano sobre la bocina (1-1). La siguiente derrota frente a su próximo rival, el Xerez CD (3-1) y nuevamente las tablas con los caballas (0-0) dieron al traste la misión de escalar posiciones en la tabla clasificatoria.

El estadio pontano acogería, a continuación, tres envites que arrojaron sensaciones muy contrapuestas. El primero de ellos se saldó con un doloroso 2-4 frente al Xerez Deportivo FC -que ese día ascendió a la Segunda RFEF-. Sin embargo, el mal sabor de boca desapareció al ritmo de los goles anotados por Félix Chenkam contra el Xerez CD (4-1). La goleada gestada por los de Caro, unida a la sufrida por la AD Ceuta FC en Lucena (4-1), les permitió acabar este tramo competitivo teniendo el factor campo a su favor para la primera ronda de las eliminatorias. Ahí se verían las caras ante el CD Pozoblanco, tercero en la fase por el play off -ingresaron debido al descenso del Córdoba CF y la imposibilidad, por tanto, de que el filial blanquiverde pudiera promocionar-.

El derbi provincial estuvo al nivel de lo esperado. Los dos equipos buscaron la portería contraria en todo momento, algo que convirtió en protagonistas a los arqueros. Javi Dela, en los vallesanos, evitó que Ezequiel Lamarca anotara de penalti. Poco pudo hacer, ya en el segundo acto, tras el saque de falta de Migue García y el testarazo de Manolo Cano al fondo de las mallas. A partir de entonces, la soberbia actuación de Cristian Agredano bajo palos frenó a los de Emilio Fajardo y selló el pase de los anfitriones (1-0).

Hola 🙋‍♂️, buenos días afición 🌞

Aquí os dejamos el plan semanal de entrenamiento 🏋️ con la 🎯 mente puesta en la semifinal del próximo domingo 💪💪#HagamosHistoria #JuntosSomosMásFuertes ❤️🖤 pic.twitter.com/dKprwz2Jqr — Salerm Puente Genil (@SalermPG) 25 de mayo de 2021

Dudas en el momento decisivo

El devenir competitivo de los azulinos en el subgrupo A del Grupo 10 propició que terminaran el campeonato regular en la segunda posición con 35 puntos y un coeficiente de 1,9444. El gran rendimiento como locales, donde ganaron seis encuentros, empataron dos y cedieron una única derrota -en el derbi jerezano contra el Xerez Deportivo FC (0-1)- otorgan empaque a sus opciones. La buena dinámica prosiguió en la fase de ascenso al vencer dos de los tres choques celebrados en La Juventud -uno de ellos al Salerm Cosmetics Puente Genil FC (3-1)-. No obstante, la plantilla de Esteban Vigo sufrió más de lo deseado lejos de su feudo, lo que finalmente les dejó sin el ascenso directo.

El aroma a vendetta de la contienda asienta sus bases en el reseñado 4-1 registrado en tierras rojillas. La gran fiesta diseñada, donde hasta se instaló una grada supletoria para recibir a los enfervorecidos hinchas xerecistas, se fue apagando mientras acontecían las dianas. El batacazo llegó a poner en duda la continuidad del técnico para este play off, aunque tendrá la oportunidad de hacer variar el aciago desenlace del anterior tramo. Cabe reseñar que en caso de empate al término de los 90 minutos y la prórroga, el pase sería para el Xerez CD por mejor clasificación. El CD Ciudad de Lucena o la AD Ceuta FC esperan a uno de ellos para resolver la última plaza que queda hacia la Segunda RFEF.

Fecha y hora: domingo 30 de mayo a las 20:00 horas.

Estadio: La Juventud (Jerez de la Frontera, Cádiz).

Árbitro: José Manuel Viñolo Payán (colegio sevillano).

TV: Xerez CD TV.

Altas y bajas: Diego Caro, a priori, no tendrá ninguna baja. Esteban Vigo tiene la duda de Lolo Garrido, quien arrastra molestias físicas desde el choque en Puente Genil.

La clave: Los rojinegros no tienen ningún tipo de presión para la cita, por lo que el peso del choque debe llevarlo el Xerez CD. La ansiedad azulina, un factor a tener en cuenta si el paso de los minutos no ofrece el resultado esperado.