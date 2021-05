La competición para el CD Pozoalbense y el Córdoba CF Femenino concluirá este domingo 30 de mayo al mediodía. Las vallesanas, inmersas en el subgrupo Sur C de la Liga Reto Iberdrola, recibirán en el Municipal al Real Unión de Tenerife Tacuense mientras que las blanquiverdes, en el subgrupo Sur D, viajarán hasta la Comunidad Valenciana para medirse al Levante UD B. Será el cierre a una temporada donde el fútbol femenino cordobés vivió las dos caras de la moneda y que supondrá, además, el final de las etapas en los banquillos de Manuel Fernández y Roberto Ramírez. Ambos equipos jugarán sus respectivos partidos a partir de las 12.00 horas del mediodía.

En busca de la segunda victoria de la fase

El cuadro pedrocheño, situado en el cuarto lugar clasificatorio con 34 puntos y un coeficiente de 1,619, por fin retornó a la senda de la victoria en la anterior jornada. Y lo hizo a lo grande tras derrotar por 1-4 al Villarreal CF, el equipo que ascendió a la máxima categoría y que hasta ese instante solo había perdido un compromiso en todo el curso. El rival ante el que se enfrentarán será el Real Unión de Tenerife Tacuense, sexto con 36 puntos y un coeficiente de 1,565. El principal objetivo pasa por encadenar el segundo triunfo, el primero que se obtendría en el terreno de juego de Pozoblanco en la actual fase.

El míster, Fernández, vivirá su última contienda con las pedrocheñas. “Han sido muchos días, meses y años al frente y siempre será mi club. Uno siente esa pequeña tristeza y también la ilusión porque cuando se cierra una etapa, posiblemente empieza otra y tengo muchas ganas”, explicó. Asimismo indicó que estaba “muy contento y orgulloso de lo que han significado estos tres años” donde el equipo “hizo cosas importantes”. La evolución de la entidad en tan poco tiempo es uno de los aspectos reseñables de su estancia en el banquillo. “El valor personal dado, para mí es lo máximo. El valor popular que me puedan dar ciertos aficionados, queda en un segundo plano”, manifestó.

Su deseo pasa por figurar “pronto” en la máxima categoría. “Es mucho el esfuerzo que desempeño en mi trabajo”, comentó. Y dentro de las opciones de cara a su futuro se le cuestionó sobre si se llevaría a alguna jugadora de su actual plantel. “No le faltaré el respeto a este club”, subrayó. No obstante, una vez finalizada la temporada, “si alguna de las jugadoras no cuenta con seguir, estoy en mi derecho de llevármela porque tienen un crecimiento importante”.

Por último, el natural de Pozoblanco sacó pecho del play off realizado. “Hemos estado a la altura en el cómputo general y quedar por debajo del Villarreal CF, el Fundación Albacete y el Granada CF, que están en otra división con otros presupuestos y plantillas, es de matrícula de honor”. No ofrecerá ningún tipo de relajación para el compromiso frente a las canarias. “Contaremos con las futbolistas que estén preparadas. Esto es Segunda División y no puede ser una participación genérica”. María Marín, que retorna después de entrenar junto al FFC Vorderland austriaco, podría ser de la partida.

😊 Nos sentimos enormemente agradecidos por el reconocimiento que hemos recibido en la tarde de hoy por parte del @AytoPozoblanco a través del alcalde, Santiago Cabello y el concejal de deportes, Eduardo Lucena, por la campaña que ha realizado nuestro primer equipo. pic.twitter.com/fv49MW6Z9u — C.D. Pozoalbense Femenino (@cdpozoalbensefe) 28 de mayo de 2021

Fin de ciclo y a la espera de noticias

Las cordobesistas lograron su salvación en la Liga Reto Iberdrola con cierta solvencia. Actualmente figuran en la segunda plaza con 33 puntos y un coeficiente de 1,435, mismos registros que el Ginelux CD Juan Grande que está en lo más alto. Las de Ramírez intentarán asaltar dicha posición contra el filial del Levante. Para ello necesitan puntuar y que las canarias no lo hagan frente al Valencia Féminas CF B en la Ciudad Deportiva blanquinegra. No obstante, la escuadra levantinista, con 26 puntos y un coeficiente de 1,130, debe sumar para evitar un susto justo al final. Y es que, de ganar el CD Femarguín SPAR Gran Canaria al Málaga CF y el Joventut Almassora al FF La Solana, podrían bajar a la Primera Nacional.

El técnico cordobés reconoció que el partido se afronta con una “tranquilidad bárbara” tras concluir “los objetivos y bien hechos”. Así pues, en principio, dará minutos a las menos habituales porque “también se lo merecen”. Existe una “relajación terrible” y el plantel ya está pensando en acabar una temporada que ha sido “larga para todos”. Se producirá una jornada dominical repleta de despedidas, la primera y más llamativa tiene al propio preparador como protagonista. “Quiero buscar algo que concilie mi vida laboral, familiar y deportiva. Ahora estaba dedicado 100% al fútbol porque el club se lo merecía y tengo unos sentimientos un poco tristes por dejar el femenino que tanto me ha dado”, lamentó. Mientras tanto, la dirección deportiva encabezada por Francisco Avilés Peque lleva “tres o cuatro semanas trabajando en altas y bajas”.

En cuanto a sus adversarias, Ramírez declaró que ya le pareció “un buen equipo aquí”. La necesidad apretará a las locales en un “duelo de intensidades”. Presumiblemente bajarán jugadoras del primer equipo que milita en la Liga Iberdrola para ayudar a la causa, piezas que son “diferenciales”. Espera que la “tranquilidad” ofrezca la opción de hacer “un buen partido” y solo pidió que no existan contratiempos a modo de lesiones. La expedición tendrá las bajas de Juani Torres, Marta Esojo y Lucía Moral Wifi -que buscarán el ascenso con el sénior B- y las de Sofía Schell y Aina Torres -decisión técnica-.