La primera ronda del play off de ascenso a la Segunda RFEF concluyó este domingo dejando establecidos los dos duelos de semifinales del próximo fin de semana. El CD Ciudad de Lucena recibirá a la AD Ceuta FC mientras que el Xerez CD hará lo propio con el Salerm Cosmetics Puente Genil FC. Así pues, se repetirán los choques de la última jornada de la anterior fase. Los dos equipos cordobeses buscarán la única plaza restante hacia la nueva categoría del fútbol español.

Ciudad de Lucena-Ceuta

Los lucentinos, que quedaron terceros en la fase de ascenso, se aseguraron acceder a la segunda eliminatoria de forma directa. La misma sería afrontada contra el peor equipo clasificado o que peor grupo tuviera de la primera ronda, es decir, la AD Ceuta FC. Los ceutíes sufrieron más de lo esperado para doblegar al CD Utrera en su feudo. El plantel caballa se marchó al descanso por delante en el electrónico merced al tanto de Capa. La renta local iría en aumento, hasta situarse con un cómodo 3-0, tras los goles de David Hinojosa y Alberto Reina. Sin embargo, todo cambió en la recta final.

La reacción de los de Jesús Galván les permitió ir recortando la diferencia y meter los nervios al bando de José Juan Romero. Ranchero, Trabazo y Rubén Cruz sellaron el 3-3 justo antes del término del envite, circunstancia que dio paso a una emocionante prórroga. Pese a que el cuadro hispalense lo intentó, el empate definitivo otorgó el billete a los africanos por mejor puesto.

En la jornada final de la primera fase de la competición, el Ciudad de Lucena venció al Ceuta por 4-1.

Xerez CD-Puente Genil

Muchas cuentas pendientes habrá sobre el verde del estadio de La Juventud. Los azulinos salieron goleados por 4-1 de su visita al Manuel Polinario en la sexta y decisiva cita de la fase de ascenso. El sorprendente tanteador dejó sin subir a los de Esteban Vigo -lo hizo en su lugar el CD San Roque de Lepe- y llevó a la cuarta plaza al bloque jerezano. Por ello, su cruce se dictaminó contra el mejor equipo clasificado o que mejor grupo tuviera de la primera ronda: el Salerm Cosmetics Puente Genil FC.

Los rojinegros dejaron por el camino al CD Pozoblanco (1-0) en el derbi provincial celebrado en tierras pontanesas. El primer tiempo ofreció un dominio alterno que no movió el tanteador. Y no fue por falta de ocasiones, ya que Javi Dela detuvo un penalti al local Ezequiel Lamarca. También los pontanos vieron cómo un gol de Salva Vegas no subió al electrónico por supuesta falta de Migue García. El propio medio, en el arranque del segundo acto, sirvió a Manolo Cano un centro que terminó alojándose en la red y decantando el derbi cordobés.