El escenario es todo un desafío: último partido en casa, frente al líder de la Primera División y con puntos trascendentes para alcanzar el objetivo del curso. Penúltima jornada, martes a las nueve de la noche, mil aficionados en el Palacio de Deportes y un ambicioso plan por delante. El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad recibe a ElPozo Murcia Costa Cálida en un episodio cumbre de la temporada 20-21. A Josan González no le hace falta rebuscar demasiado en su arsenal de estímulos para los jugadores; los incentivos se desparraman solos ante uno de esos partidos que marcan destinos. Por vivir noches así se trabaja durante años.

El técnico pontanés coloca el foco en la cita de Vista Alegre. Todos los sentidos están ahí porque no se puede desperdiciar ni un gramo de concentración. "No podemos mirar atrás, ese partido -el de Ferrol, un inesperado 4-3 ante O Parrulo- ya ha pasado y tenemos que quedarnos con el aprendizaje que te dan todos, especialmente en las derrotas", asegura Josan, que zanja con un claro mensaje; "Tenemos que mirar al frente".

Y en frente está ElPozo Murcia, "el mejor visitante de la categoría, que está inmerso en la lucha por el primer puesto", apunta el técnico, que no esconde las dificultades que entraña el adversario pero subraya la capacidad de los suyos para abordar la situación. "Nosotros, como en toda la temporada, tenemos que mirarnos a nosotros mismos y buscar nuestra mejor versión, buscar la excelencia en cada balón y en cada momento de partido. A partir de ahí, en nuestra casa y con nuestro público, tenemos que ser conscientes, responsables y dejárnoslo todo en la pista", manifiesta a modo de fórmula para "ser capaces de competir el partido y quedarnos con los tres puntos".

🎥 Ahora más que nunca, necesitamos de vuestro apoyo. Un proyecto, una ilusión, una ciudad... UN EQUIPO. Última batalla de la liga regular en Vista Alegre. ¡Os esperamos! #LNFS pic.twitter.com/bR80OvasUG — Córdoba Patrimonio de la Humanidad (@CordobaFutsal) 20 de mayo de 2021

La victoria lograda por el Burela ante el Ribera Navarra -con gol sobre la bocina de los gallegos- añade picante al puesto de play out en este tramo final. El Córdoba suma 37 puntos en 32 citas, perseguido por Osasuna Magna -un punto y un partido menos- y el Burela, ahora en el puesto fatídico, con dos puntos y un partido menos. "Los chicos están tranquilos, no estamos pensando en nada más que no sea el momento presente. Cuando acabe este partido pensaremos en Jaén y ya está. Y después lo que venga", expone González, quien insiste en que no pueden "estar focalizados en un futuro hipotético".

El discurso del Córdoba Futsal es claro: quieren clonar lo que en otras ocasiones ya hicieron. En Vista Alegre cayeron el Barcelona, el Jimbee Cartagena o el Levante. Josan González recalca que los suyos están "centrados en sacar adelante el partido del martes" y "no de cualquier manera, sino a la nuestra, sabiendo lo que tenemos que hacer para doblegar a un equipo que tiene muchas cosas buenas". "Nosotros también sabemos hacer las cosas bien y espero que sea un partido de tú a tú", advierte.