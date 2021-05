La capacidad de resistencia reportó el plus que necesitaban para proclamarse campeones. La Andalucía Bike Race by Garmin cerró en su tercera etapa cordobesa su edición 2021, que ha resultado brillante. La prueba celebró su última etapa, con salida y llegada en Córdoba, que llevó a los ciclistas a superar 48,57 kilómetros y 1.230 metros de desnivel positivo. Resultó una jornada muy rápida y que sirvió para definir, a la postre, a los campeones.

Simon Schneller y Urs Huber, del Team Bulls, se llevaron la victoria final de la Andalucía Bike Race by Garmin tras una semana de dominio imponente. Los ciclistas del equipo germano hicieron valer la renta conseguida a lo largo de la semana para llevarse el maillot de campeones en una última etapa que no generó cambios en la clasificación final. Segundos acabaron José Dias y Hans Becking, del BUFF Scott MTB, y terceros los compañeros del Team Bulls Martin Frey y Simon Stiebjahn. En cuarto lugar ha terminado el cordobés Víctor Manuel Fernández junto al asturiano Iván Díaz.

La victoria de etapa fue para Tiago Ferreira y Wout Alleman, que tras una semana complicada por los problemas mecánicos pudieron levantar los brazos en la última meta. El portugués y el belga salieron a por todas en la competición y ya en la subida del Arrastraculos mostraban sus intenciones de conseguir la victoria parcial. Segundos cruzaron la meta Hans Becking y José Dias, del BUFF Scott MTB, y terceros, los campeones de la general Urs Huber y Simon Schneller.

Urs Huber se mostraba eufórico en la línea de meta. "Es una increíble victoria para nosotros y más siendo la tercera carrera como pareja. En ningún momento nos imaginamos poder ganar la general, íbamos buscando ganar algún podio de etapa y general, pero no una victoria así. Estamos súper contentos", declaró.

Final decisivo en féminas

En categoría femenina, la última etapa fue absolutamente decisiva para la victoria en la clasificación general. Janine Schneider y Hidegunn Hovdenak salieron con la delantera y volvieron a imponerse con claridad. El triunfo en la etapa, forjado con un ritmo alto desde el inicio, les llevó al triunfo final.

Las líderes hasta la jornada final, Katazina Sosna y Stefanie Dohrn, del Torpado Sudtirol, sufrieron durante toda la jornada, perdiendo unos minutos clave para la clasificación final. Sosna y Dohrn cruzaron la meta más allá del top 5, quedando así fuera de la lucha por el triunfo general. En la etapa, acabaron segundas Irina Lutzelschwab y Jennie Stenerhag, y terceras Bettina Janas y Estelle Morel, del Sportograf-Ornans, que completaron una Andalucia Bike Race by Garmin de menos a más.

Hildegunn mostró sus impresiones después de la prueba. "Nos hemos ido sintiendo cada vez mejor etapa tras etapa, y es genial haber conseguido ganar la general. Me encantan los senderos de Córdoba y sus bajadas", expresó la ciclista, quien admitió que tuvieron que pelear duro para subir al podio. "En ningún momento he tenido claro que conseguíamos ganar la general, pero iba mirando el GPS y no veía que nadie nos siguiera de cerca. En el tercer avituallamiento todo seguía igual, y a 2 kilómetros de la llegada a meta nos lo hemos empezado a creer", confesó.

La Andalucía Bike Race by Garmin 2021 se despide hasta la próxima edición tras una semana de puro mountain bike que ha inaugurado las UCI MTB Marathon Series, la máxima categoría mundial de pruebas en distancia maratón. Jaén y Córdoba han vuelto a hacer vibrar a 500 ciclistas durante seis días cargados de senderos y terreno roto.

Clasificaciones generales

UCI Marathon Series Men

1. Urs Huber – Simon Schneller (TEAM BULLS) - 14:57:56

2. Hans Becking – Jose Dias (Buff Scott MTB) - 14:58:27

3. Martin Frey – Simon Stiebjahn (TEAM BULLS) - 15:02:54

UCI Marathon Series Women

1. Janine Schneider – Hidegunn Hovdenak (Tysk-Norge) - 19:22:28

2. Katazina Sosna – Stefanie Regina (Torpado Sudtirol) - 19:28:49

3. Irina Lutzelschwab y Jennie Stenerhag (ABRO Knippcycling Schär Gärten) - 19:53:06