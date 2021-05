El presidente del CD Ciudad de Lucena, Jorge Torres Chicano, compareció en rueda de prensa para informar de los preparativos de cara a la organización de la segunda eliminatoria de los play offs de ascenso a la Segunda RFEF, que albergará el Estadio Ciudad de Lucena el próximo domingo 30 de mayo ante uno de los dos clasificados, que saldrán de la primera eliminatoria que enfrentará a los cordobeses del Salerm Puente Genil contra el Pozoblanco y al Ceuta frente al Utrera.

Con la gran ventaja del factor campo en las dos eliminatorias a partido único, valiendo incluso el empate final, que le pueden catapultar al ascenso de categoría, la directiva del Ciudad de Lucena no quiere que falte el apoyo en las gradas de la afición celeste.

Por ese motivo, Jorge Torres ha informado que se van a poner a disposición de los seguidores lucentinistas y de los aficionados de la afición rival que se desplacen a Lucena un total de 2.000 entradas al precio de 15 euros en tribuna cubierta y 10 euros en Preferencia y Fondos, si bien los socios tendrán pase gratuito.

Las entradas se podrán adquirir a partir del próximo lunes 24 de mayo en la sede del club y en el Bar Jardín.

Una camiseta conmemorativa

Como ocurriese en las dos históricas ocasiones en que el extinto Lucena CF disputó la fase de ascenso a Segunda División, la directiva del equipo lucentinista va a confeccionar una camiseta conmemorativa al precio de 5 euros, que de igual manera se podrá adquirir al retirar las entradas.

Torres admite que "Lucena es una ciudad que siempre responde a los retos", por lo que espera un respaldo masivo de la afición local, preservándose por supuesto las medidas sanitarias con el distanciamiento entre aficionados, por cuanto el aforo del Estadio Ciudad de Lucena supera los 4.000 asientos.

Aún se desconoce cuál va a ser el primer rival del Ciudad de Lucena, que obligatoriamente será el peor clasificado de la segunda fase y que pase la primera ronda, que saldrá entre el Pozoblanco, Utrera o Ceuta.

Jorge Torres admite que no tiene "predilección por ningún rival, porque cualquiera puede hacernos daño" y puntualiza que si por segunda temporada consecutiva no se obtiene el billete del ascenso no sería un fracaso, toda vez que "aquí no muere el proyecto".