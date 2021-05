El choque del próximo domingo entre el Salerm Cosmetics Puente Genil FC y el CD Pozoblanco (Manuel Polinario, 19.30 horas) deparará un apasionante derbi cordobés donde el equilibrio será la nota predominante. Es el pensamiento, al menos, que muestran tanto el míster rojinegro, Diego Caro, como el blanquillo, Emilio Fajardo, a escasas horas de afrontar una cita histórica para el futuro de ambas entidades. Las posibilidades de subir a la Segunda RFEF pasan por salir victoriosos del primer duelo y, así, mandar un serio aviso a los demás en pos de alzarse con la única plaza de ascenso que queda.

Diego Caro: "Pelearemos por el sueño del ascenso"

El técnico del cuadro pontano aseveró que "después de terminar la fase de ascenso directo, donde competimos contra auténticos equipazos con presupuestos bastante importantes, tuvimos buenas sensaciones y llegamos francamente bien al partido". Como claro ejemplo quedó la contundente victoria por 4-1 frente al Xerez CD en casa. "Ya habíamos estado muy bien en los encuentros anteriores. Ante el Ceuta, tanto en Córdoba como fuera, merecimos la victoria y con el Xerez Deportivo FC, el 2-4 no reflejó lo que se vio en el campo". Sin embargo, midiendo fuerzas con el plantel de Esteban Vigo, se recuperó "esa eficacia que faltó anteriormente", ya que en juego "se siguió más o menos en la misma línea", recalcó.

Caro, que en principio contará con todo su plantel, destacó las virtudes de su próximo rival. "El Pozoblanco es muy rocoso, muy difícil de ganar porque tiene una mezcla importante de ilusión y veteranía". Los pedrocheños "se desenvuelven bien, saben a lo que tienen que jugar y cómo hacerlo". Además, el "gen competitivo" que poseen y "la verticalidad" añaden valor a los "once guerreros que defienden" el escudo pozoalbense. De hecho, el natural de Villa del Río recordó que "no hemos conseguido vencer ninguno de los dos partidos", una muestra inequívoca de la "igualdad" reinante. Por ello, todo se decidirá "por pequeños detalles". Posiblemente "quien menos conceda y el que se ponga por delante, dará un paso importante".

El preparador no vio a un claro favorito para estos cuartos de final. "Si tenemos en cuenta la historia del Pozoblanco, de primer nivel en Tercera y con varios play offs a sus espaldas, nosotros somos primerizos en estas lides", subrayó. Pero en desenlace, a una única contienda, hace que la balanza se sitúe en un "50-50". El empate al final de los 90 minutos y la prórroga favorece al Puente Genil -mejor clasificación en el campeonato regular-, una circunstancia que no les hará encerrarse. "No vamos a salir a empatar. Siempre se ha dicho, y creo en ello, que el que sale así, pierde y el Pozoblanco tiene que ir a vencer", por lo que se presenciará un envite "vistoso y bonito".

La ilusión, como no podía ser de otra manera, se instaló en la población. "Es la primera vez y eso se palpa en el ambiente. La gente te pregunta por la calle y quiere saber de su equipo, así que esperamos que el Polinario se vista de gala, que esté lleno de rojillos y que nos ayuden porque los necesitaremos", reconoció. Y si ya de por sí es un "éxito" lo obtenido, Caro no se quiere ni imaginar lo que puede suceder en caso de avanzar rondas. "Estar en semifinales sería de matrícula de honor. Somos un club humilde, con un presupuesto que está muy por debajo de los demás, y ahora mismo es un sueño pensar en subir a la Segunda RFEF". Eso sí, reconoció que "todos queremos que se haga realidad" y que "pelearán" por él, aunque lo ve "lejos en este momento" debido al potencial del resto de adversarios.

Emilio Fajardo: "Somos valientes y vamos a disfrutar"

La plantilla vallesana llega al duelo en el mejor momento del año. Fajardo reseñó que "un equipo con los 95 años de historia que tiene, que se ha metido después de 10 años en su tercera fase de ascenso y que estaba hecho para salir del farolillo rojo, imagínate lo que es encontrarte en mayo que vas a jugar por subir". Sus jugadores arribarán al Manuel Polinario "con una ilusión enorme" tras ser "una de las revelaciones" del Grupo 10 de Tercera División. "Nadie apostaba por nosotros, hicimos una gran primera fase donde asimilamos que la salvación se produciría de una manera o de otra y después, en la fase intermedia, teníamos oportunidad de alcanzar los dos primeros puestos o la opción de pasar como terceros por la desgracia del primer equipo del Córdoba CF".

El primer objetivo dispuesto era "disfrutar y competir", algo que quedó refrendado a medida que los meses transcurrían. "Ganamos tres partidos consecutivos en la fase por el play off, uno de ellos goleando al Rota en su casa, jugando a un nivel espectacular y estoy muy orgulloso de lo que ha mostrado mi equipo", declaró. Ahora tendrán que medir fuerzas contra el Salerm Cosmetics Puente Genil FC, un contrincante "durísimo" y "hecho para estar en la fase de ascenso directo por méritos propios". A decir verdad, las dos entidades se conocen "muy bien" y saben de sus "defectos y virtudes".

De la escuadra pontanesa alabó su "efectividad" y citó a cuatro futbolistas "que podrían estar en cualquier equipo": Salva Vegas, Ezequiel Lamarca, Diego Canty y Félix Chenkam. Los rojinegros "necesitan pocas ocasiones para hacerte gol", lo que unido a su "buen juego habitual y lo bien trabajado que está", les hace "peligrosos".

El alicantino analizó las dos tablas firmadas en Liga. "Fuera de nuestro feudo hubo fases de dominio alterno y en los últimos minutos les hicimos mucho daño. En el partido de vuelta en el Municipal fue diferente, ya que dominamos, estuvimos mucho tiempo por encima en el marcador y nos empataron en los últimos instantes". Esos datos previos le hacen compartir pensamiento con Caro en el aspecto de las claves. "El que menos falle, el que menos le dé al rival y logre ponerse por delante, obtendrá algo importante". El empate no les sirve, por lo que irán a ganar pero siempre con cabeza. "No tenemos que hacerlo en el primer minuto, también se puede conseguir en el 119". Ahí avisó del "ritmo muy alto" de sus pupilos que podría desnivelar la balanza a su favor si se llega a una prórroga. Rubén y Valentín, por lesión, y Brian Triviño, por sanción, no serán de la partida.

Pozoblanco, al igual que Puente Genil, se encuentra "ilusionado y volcado con su equipo". Fajardo lamentó que por la pandemia "no se disputaran partidos de ida y vuelta pese a que luego el empate le diera el pase a ellos". De esa forma se hubieran presenciado "dos encuentros con un ambiente espectacular", pero este "es el formato que hay y tenemos que ir a ganar".

Deportivamente le daba igual medirse a la AD Ceuta FC o al cuadro pontanés debido a que son "dos trasatlánticos", pero sí se alegró por la posibilidad de llevar más público al Polinario por la cercanía existente."Estaremos muy respaldados con la marea blanca y será una fiesta del fútbol en la provincia", argumentó.

Pensar en un ascenso a la Segunda RFEF no lo considera descabellado. "Sería ya el broche a los 95 años de historia y a una temporada que ha sido de matrícula de honor". Reconoció que al principio de curso "era más difícil hablar de todo esto", sobre todo atendiendo a la meta fijada de la permanencia. "No íbamos a renunciar a nada, somos valientes y vamos a disfrutar del camino". Y es que, bajo su criterio, "sin disfrutar no hubiéramos tenido ni opciones para esta recompensa".