El Ángel Ximénez Puente Genil afronta este sábado su último partido de la temporada como local en la Asobal de balonmano, antes de finalizar la temporada en tierras gallegas la próxima semana ante el Cisne. El cuadro pontanés buscará despedirse de su afición con una victoria que lo podría catapultar a la octava posición, lugar al que aspiran los de Paco Bustos. El partido comenzará a las 18.30 horas y será dirigido por los andaluces Juan Pablo Visciarelli y Roberto Carlos Mendoza.

El enfrentamiento entre valencianos y andaluces se perfila como muy igualado, pues hay que recordar que los pontanenses sufrieron la derrota más abultada de la presente temporada en la primera vuelta, si exceptuamos los enfrentamientos frente al Barcelona. Aún sabiendo la dificultad que entraña este partido, en el club confían en la victoria. Este partido supondrá la despedida ante su afición de un amplio grupo de jugadores que no continuarán la próxima temporada en las filas del equipo pontanés, pues Mollino, Admetasevic, Melgar, Manu Díaz y Poveda no seguirán la próxima temporada. Juan Castro podría tampoco no continuar. Mientras, todo parece indicar que sí seguirán el resto.

Un rival irregular

La irregularidad ha sido hasta ahora la tónica predominante del conjunto alicantino, ya que ha alternado los buenos resultados con los malos, faltándole esa regularidad que se esperaba del rival del conjunto pontano en la pretemporada. Pese a todo, el Benidorm cuenta con una segunda línea de gran solvencia y calidad con jugadores como Mario López, Nikcevic y Folqués y en el pivote con Gonzalo Porras. También destaca su segunda línea, de una calidad inmensa, por lo que si no está a su nivel, baja muchos enteros el nivel del equipo. Tampoco hay que olvidar a la portería que forman Tercariol y Roberto Rodríguez. La primera línea no está teniendo la regularidad que se esperaba, aunque tiene grandes jugones como Borja Méndez, Nolasco, Rivero, Lignieres o Feuchtmann.

El equipo pontanés espera dar lo mejor de sí mismo para despedirse ante su afición en una temporada para enmarcar, que aún podría ser mejor de ganar los dos partidos que restan, lo que llevarían a este equipo a la octava posición con 38 puntos.