La undécima edición de la Andalucía Bike Race inició su periplo por Córdoba con emoción, exigencia y temperaturas extremas. Los ciclistas afrontaron una etapa marcada por el fortísimo calor, que hizo más duro un trazado con 55 kilómetros y unos 1.600 metros de desnivel positivo.

En suelo cordobés se produjo la primera victoria española en Andalucía Bike Race by Garmin. José Mari Sánchez y Enrique Morcillo se apuntaron el triunfo masculino en la cuarta etapa. Los ciclistas del Buff Scott MTB lograron subir a lo más alto del podio en esta jornada acompañados de los actuales líderes, Simon Schneller y Urs Huber, del Team Bulls, y de Jose Dias y Hans Becking, del Buff Scott.

En declaraciones post etapa, José Mari Sánchez explicaba cómo se había desarrollado la jornada. "Enrique ha cogido el grupo bueno y me ha ayudado a conectar. Una vez hemos bajado agrupados en El Reventón ya sabíamos que iba a ser una etapa rápida. En los últimos kilómetros bajábamos por una zona que conozco bien y por donde he podido entrenar. Ahí hemos llegado bien de fuerzas y hemos podido llevarnos la etapa", relató.

La nota negativa de la jornada fue el abandono de Daniel Gesmayr, del Trek Pirelli, que tras la caída de su compañero Samuele Porro en la jornada del miércoles, fue esta vez el damnificado en un accidente que calificaba como fortuito.

Las líderes ceden tiempo

En categoría femenina la victoria se la anotaron Janine Schneider y Hildegunn Hovdenak, del Tysk-Norge, que consiguieron reducir a la mitad la diferencia con la que les aventajaban Katazina Sosna y Stefanie Dohrn, del Torpado Sudtirol. Las actuales líderes cedieron prácticamente ocho minutos al entrar terceras en meta. Segundas en la etapa finalizaron Bettina Janas y Estelle Morel, del Sportograf Ornans, a escasos cuatro minutos de la cabeza.

Hildegunn, tras la victoria, se expresaba en términos de satisfacción. "Después de venir de tres etapas con varios problemas,hemos salido desde el principio con ganas y ha sido exitoso, hemos apretado y hemos conseguido revertir la situación. No es fácil competir en parejas, pero a mí la orografía de Córdoba me favorece y me da mucha fuerza que la gente esté animando", dijo.

🏁 STAGE 4 WINNERS@UCI_MTB Marathon Series Women



🥇 Hildegunn Hovdenak

Janine Schneider pic.twitter.com/fFXogMhNt2 — Andalucía Bike Race by Garmin (@AndBikeRace) 20 de mayo de 2021

La etapa de este jueves ha sido la primera de las tres jornadas que acogerá Córdoba en esta Andalucía Bike Race by Garmin. En la jornada del viernes los ciclistas subirán el mítico El Reventón, una ascensión muy dura y técnica que pondrá a prueba a los participantes, siendo la etapa reina de la prueba.

Clasificaciones Etapa 4

UCI Marathon Series Men

1. Jose Mari Sánchez – Enrique Morcillo Buff Scott MTB || 02:29:35

2. Simon Schneller – Urs Huber TEAM BULLS || 02:29:57

3. Hans Becking – Jose Dias Buff Scott MTB || 02:30:00

UCI Marathon Series Women

1. Janine Schneider - Hildegunn Hovdenak tysk-norge || 03:10:24

2. Bettina Janas – Estelle Morel Sportograf - Ornans || 03:14:43

3. Katazina Sosna – Stefanie Regina TORPADO SUDTIROL || 03:18:07