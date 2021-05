El Córdoba Patrimonio de la Humanidad tendrá que seguir esperando para sellar la permanencia matemática en la Primera División de fútbol sala. Una derrota por 4-3 en la pista del colista y descendido, el O Parrulo, alargará la espera. Al menos sí se aseguró evitar el descenso directo, gracias a la derrota del Peñíscola por 3-1 en la cancha del Betis. Para salvarse de la promoción tendrá que seguir esperando a que el Burela pinche en los dos partidos aplazados que le restan por disputar ante el Ribera Navarra (22 de mayo) y contra el Antequera (sin fecha).

El encuentro comenzó con los dos equipos presionando al rival y lanzados a la búsqueda de la portería contraria. Muy pronto tuvo Jesulito dos ocasiones de abrir el marcador, si bien le faltó la puntería necesaria para perforar la portería contraria. El O Parrulo no fue menos y Marc García también pudo anotar para el conjunto local.

Tras el loco inicio de choque, el O Parrulo se empezó a asentar en la cancha. Arropado por el púbico que había en la grada, los gallegos empezaron a crecerse al ver que mantenían el empate inicial en el marcador. No parecía el O Parrulo un conjunto descendido, pues no paraba de buscar el error de los cordobeses para intentar marcar el gol. Mientras, a los de Josan González se les notaba que la presión de ir favoritos les impedía desarrollar su juego habitual de los últimos partidos. Pese a todo, la calidad del Córdoba Futsal le llevó a estar cerca de situar el 0-1 en el minuto 9 con una ocasión de Caio. La recta final de la primera parte se convirtió en una ida y vuelta que no tuvo consecuencias para el marcador.

Un inicio loco de segunda parte

La segunda parte no pudo comenzar más loca, pues todos los goles que no llegaron en la primera mitad se acumularon en el inicio de la segunda. Domingos puso en el minuto 21 el 1-0 y ante el desconcierto cordobés marcó Talles el 2-0, dos más tarde. Los dos tantos provocaron que Josan González pidiera un tiempo muerto que no pudo ser más oportuno, pues Lucas Perin en el minuto 24 y Boyos, de falta directa en el 27, marcaron los dos tantos que empataron el choque.

Con el 2-2 siguió atacando sin descanso el Córdoba Futsal hasta marcar el 2-3 en el minuto 33. Boyos lanzó una falta y el rechace del portero lo aprovechó Shimizu para conseguir que situaba por delante a su equipo.

Sin embargo, poco le duró la alegría a los blanquiverdes, pues el O Parrulo, sin nada que perder, se volcó sobre la portería de Prieto hasta conseguir Kevin Chis el 3-3 en el minuto 35. Envalentonado por el gol, llevado en volandas por su afición y sin nada que perder, el equipo gallego siguió atacando hasta darle la vuelta al marcador. Miguel marcó el 4-3 a tres minutos de la conclusión del choque. Tras perder ocho partidos seguidos como local, la victoria para el O Parrulo estaba cerca, precisamente con el cordobés y extrenador del Córdoba Futsal, Maca, en el banquillo. El juego de cinco final del Córdoba Patrimonio no le sirvió y el O Parrulo terminó llevándose el triunfo.

-Ficha técnica:

4 - O Parrulo: Marc García, Miguel, Domingos, Diego Núñez, Kevin Chis –cinco inicial-, Noel, Iago Rodríguez, Borja, Miguel Caeiro, Raúl, Álex Regueira, Helder, Talles y Morioka.

3 - Córdoba Patrimonio Futsal: Prieto, Jesulito, Pablo del Moral, Zequi, Shimizu –cinco inicial-, Boyos, Jesús Rodríguez, Manu Leal, Zequi, Ricardo, Cristian Ramos, Saura, Cordero, Caio y Lucas Perin.

Goles: 1-0 (21’) Domingos. 2-0 (23’) Talles. 2-1 (24’) Lucas Perin. 2-2 (27’) Boyos. 2-3 (33’) Shimizu. 3-3 (35’) Kevin Chis. 4-3 (37’) Miguel.

Árbitros: Blas Alonso y Romero Candela. Mostraron cartulinas amarillas a los blanquiverdes Caio, Pablo del Moral y Jesulito, así como a los locales Iago Rodríguez, Thalles y Diego Núñez.