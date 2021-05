La cuenta atrás de la fase final del grupo E de la N1 Nacional femenina de baloncesto ya ha comenzado con la celebración de la presentación en la Federación Andaluza de baloncesto. El acto ha contado con la asistencia de la delegada de Educación y Deporte de la Junta, Inmaculada Troncoso, y de los presidentes de la Federación Andaluza de baloncesto, Antonio de Torres, del Imdeco, Manuel Torrejimeno, y del club Dobuss Córdoba, Sebastián del Rey. Dicha fase tendrá lugar entre los días 21 y 23 de mayo en el colegio Cervantes.

El Dobuss ejercerá de anfitrión en la cuarta criba de la temporada en la lucha por subir a la Liga Femenina 2. Para empezar, el conjunto cordobés ocupó la tercera plaza del grupo B en la fase regular. A continuación eliminó en los cuartos de final al GMASB Granada, un conjunto que llegó a esa eliminatoria como campeón del grupo C. Posteriormente ocupó el segundo lugar en la fase final andaluza de la N1 Nacional femenina, celebrada en el colegio Cervantes.

La nueva fase se jugará en el colegio Cervantes con la participación del Alhaurín de la Torre, el Náutico de Sevilla, el Dobuss Córdoba y el Clarinos de La Laguna, este último equipo que se ha ganado una plaza en esta fase al proclamarse campeón de Canarias. Los dos primeros de este sector por el ascenso se ganarán ya una plaza en la fase final nacional por subir a la Liga Femenina 2. El viernes arrancará la próxima competición con los partidos Alhaurín-Náutico (17.30 horas) y Dobuss-Clarinos (20.15 horas). El sábado se jugarán los encuentros Dobuss-Náutico y Alhaurín-Clarinos (20.00). La fase acabará el domingo con los choques Clarinos-Náutico (11.00) y Dobuss-Alhaurín (13.15).

El nivel del conjunto canario

El Clarinos de la Laguna es un conjunto filial del Ciudad de La Laguna, sexto esta temporada en la máxima categoría nacional, que en la Final a 4 de Canarias jugó con alguna de las componentes de la plantilla del equipo de Liga Femenina.

El presidente de la Federación Andaluza, Antonio de Torres, señaló en la presentación del evento señaló que “damos un paso más para que haya un equipo andaluz más en una categoría nacional para que sea referente para las niñas de su ciudad y evitar que se vayan a otros sitios de España”. De Torres reiteró que “queremos que en Córdoba tengamos lo que nos merecemos, como mínimo un equipo en la Liga Femenina 2, para al año siguiente hablar de otra categoría”.

Inmaculada Troncoso felicitó a la Federación Andaluza por “su continua búsqueda de la igualdad efectiva de la práctica deportiva femenina con respecto a la masculina”. Troncoso se quejó de que todavía hoy “el abandono de la práctica deportiva femenina sigue siendo alto, por lo que pretendemos es que haya mujeres referentes para que las niñas puedan mirarse en ellas, para que además el deporte cordobés esté en el nivel que se merece”.

Torrejimento apuesta por el Dobuss en la élite

Manuel Torrejimeno señaló que Córdoba “se merece tener un equipo en estas divisiones nacionales, así que no vamos a dejarlos solos y los seguiremos apoyando”. Apuntó además que “una de las penas del deporte de Córdoba siempre ha sido que no haya tenido un proyecto en la máxima categoría, por lo que ahora que tenemos al Dobuss vamos a ayudarlo, pues en dos años podría estar en la máxima división”. Torrejimeno recordó que en Córdoba siempre ha habido mucha cantera y que aunque ha habido proyectos que nacieron con esa vocación” de llegar a la élite, “al final no lo consiguieron”.

Sebastián del Rey apuntó que “era una necesidad que las niñas tuvieran un referente en su ciudad, para que no se pierda el trabajo que están haciendo los clubs cordobeses con las bases y así evitar que la tasa de abandono del deporte en la mujer siga siento tan elevada”. Del Rey señaló además que “sería una alegría para una ciudad como Córdoba que tuviera un equipo en la más alta categoría”.

Sobre los rivales, Del Rey reconoció que “están a la espera para conocer cuál es la plantilla con la que se va a presentar el Clarinos en Córdoba, pues jugaron la fase final canaria con jugadoras que han dispuesto de minutos esta temporada en la máxima categoría”.