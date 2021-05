La fase por el ascenso a la Segunda RFEF concluirá este domingo para el CD Ciudad de Lucena y el Salerm Cosmetics Puente Genil. El cuadro de Dimas Carrasco, tras la victoria del Xerez CD ante el CD San Roque de Lepe (1-0) producida el pasado miércoles, todavía tiene opciones de subir directamente a la nueva categoría. Los hombres de Diego Caro, por su parte, preparan desde hace semanas su desembarco en las posteriores eliminatorias y pretenden mejorar su actual puesto para albergar otro cruce.

Una carambola para la Segunda RFEF

No será sencillo, pero tampoco está todo dicho. Los lucentinos necesitan una serie de resultados para poder optar a la segunda posición del subgrupo. El primero de ellos no es otro que doblegar en su feudo a la AD Ceuta FC. Además, tanto el Xerez CD -visita Puente Genil- como el CD San Roque de Lepe -recibe al ya ascendido Xerez Deportivo FC- no pueden ganar sus respectivos encuentros en una jornada que arrancará a las 12:00 horas.

El cuadro lepero es el que ahora mismo ocupa la última plaza que daría acceso a la nueva categoría. Los de Antonio Fernández Rivadulla, con 49 puntos y un coeficiente de 1,96, no dependen de sí mismos después de caer en Jerez de la Frontera. Y es que el vestuario liderado por Esteban Vigo, en el tercer escalón con 45 puntos y un coeficiente de 1,9565, subiría si vence al Salerm Cosmetics Puente Genil FC. Es decir, en caso de doble triunfo, los aurinegros llegarían a 52 puntos y los azulinos a 48, aunque ambos tendrían un coeficiente de 2 que favorece al Xerez CD -golaverage ganado ante su máximo rival-.

Los aracelitanos, en el cuarto puesto con 47 puntos y un coeficiente de 1,88, esperarán a lo que ocurra en los otros estadios para ver si se produce el milagro. Sin embargo, el sentir ofrecido desde el club es que, al menos, puedan quedar terceros. Dicha circunstancia les mandaría a las eliminatorias de ascenso, pero jugarían siempre en casa, un factor a tener en cuenta.

𝙍𝙐𝙀𝘿𝘼 𝘿𝙀 𝙋𝙍𝙀𝙉𝙎𝘼 | 𝘿𝙞𝙢𝙖𝙨 𝘾𝙖𝙧𝙧𝙖𝙨𝙘𝙤: "Este grupo de jugadores sabe que se tiene que centrar en el día a día y al final el fútbol te dará lo que te mereces".



C.D Ciudad de Lucena 14 de mayo de 2021

Carrasco, durante la previa, catalogó de “apasionante” el desarrollo dominical. “No hay nada definido y todos los equipos saldrán a competir”, aseveró. En lo que respecta a su envite, el míster indicó que intentarán “sacar la victoria”, ya que lo único que pueden “controlar” es lo que suceda en el feudo cordobés. Si los tanteadores no acompañan, pese a ganarse “el derecho a pelear hasta el final”, tendrán “una segunda opción e iremos con todo”, refiriéndose a las mencionadas eliminatorias. La única ausencia será la de Adri Ruiz al tener que cumplir sanción por acumulación de tarjetas.

Utrera o Pozoblanco, rival del Puente Genil

Los del Manuel Polinario se quedaron lejos de la cabeza hace varias citas. Los esfuerzos desde entonces se focalizaron en el siguiente y definitivo tramo competitivo. El club pontano, en el sexto lugar con 35 puntos y un coeficiente de 1,4, podría dar caza al quinto clasificado, la AD Ceuta FC que aparece con 34 puntos 1,4783 de coeficiente. Para que ocurra, los rojinegros deben derrotar a un Xerez CD que se juega el ascenso directo y que los africanos, en Lucena, no ganen a otra entidad con posibilidades de pugnar por la gloria.

“Estamos compitiendo muy bien en esta fase de ascenso frente a equipos muy poderosos, tanto en el aspecto económico como deportivo, y poniendo las cosas difíciles”, destacó Diego Caro. El de Villa del Río aseguró que la escuadra gaditana “tendrá que hacerlo bien” si quiere llevarse el triunfo, una circunstancia que ya quedó patente contra el Xerez Deportivo FC. No obstante, reconoció que piensan en los cuartos de final que están a la vuelta de la esquina. “Ese es nuestro partido”, aseguró. La única baja, a priori, será la del centrocampista Christian López por acumulación de amonestaciones.

Hola afición

Os dejamos este vídeo del entrenamiento de nuestros rojillos

Objetivo Domingo a las 12:00 frente al @XerezCD_OFICIAL #IlusiónDeUnPueblo
Salerm Puente Genil 14 de mayo de 2021

La plantilla conoce a sus rivales de la primera eliminatoria a la espera de concretar su puesto. En caso de quedar sextos, el adversario será el CD Utrera -primero en la fase por el play off de ascenso-. Si por el contrario terminan quintos, habrá derbi cordobés al cruzarse en su camino el CD Pozoblanco de Emilio Fajardo. Los vallesanos, debido al descenso del Córdoba CF y a la imposibilidad, por tanto, de que el filial blanquiverde estuviera en los enfrentamientos, llegan con la moral por las nubes y deseando dar guerra hasta el final.

Sobre los utreranos, Caro explicó que están “más hechos, con jugadores de primer nivel que jugaron play off o en superiores categorías”. El grupo de Jesús Galván tiene “las ideas claras” y resultará “difícil de doblegar”. También planteará muchas complicaciones el club cordobés. “Traen los deberes hechos, con mucha ilusión, ganas y apostando por gente que está saliendo de abajo”, evaluó. A los pozoalbenses se les presenta “un premio importante” y sin nada que perder.