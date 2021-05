El Ángel Ximénez Puente Genil entra este sábado en la recta final de la temporada de la Asobal de balonmano viajando a Irún, para allí enfrentarse a unos de los clubs más laureados del balonmano nacional como es el Bidasoa. Por cierto, Artakelu, un pabellón histórico, donde el equipo pontanés logró el ascenso a la Asobal, gesta de la que se acaba de cumplir ocho años, precisamente entonces frente al Bidasoa.

El equipo pontanés se encuentra en la localidad irundarra desde la mañana del viernes, después de viajar toda la madrugada del jueves al viernes. El mismo viernes, el técnico cordobés, Paco Bustos, entrenará en el escenario del partido de este sábado. El choque se jugará a las 18.30 horas y será dirigido por los aragoneses Peñaranda Ortega y Yagüe Moros.

No cabe duda de que los pronósticos son favorables para el equipo irundarra, actualmente segundo clasificado y que buscará los dos puntos que lo dejen definitivamente en la posición que ocupa actualmente. El equipo vasco sucumbió en el partido de la primera vuelta, jugado en Puente Genil, en el que los pontanenses hicieron uno de los mejores encuentros de la presente temporada. El equipo que capitanea Julen Aguinagalde cuenta con una plantilla que defiende a un alto nivel y contraataca de manera magistral. La portería es una de las mejores de la Asobal, pues cuenta con Xoan Ledo y José Manuel Sierra, juventud y veteranía y los dos internacionales. La segunda línea reúne a Crowley, Zabala y Cabero, junto a los pivotes Iker Serrano y Julen Aguinagalde. En la primera línea están Rodrigo Salinas, Sergio de la Salud, Jon Azkue y Racotea, entre otros.

Con los deberes hechos

Por su parte, el Ángel Ximénez, sin presión y con los deberes hechos, intentará jugarle de tú a tú al Bidasoa para intentar llegar a los últimos minutos con opciones de dar la sorpresa, lo que no será fácil pero no imposible. Lo que está claro es que cada jugador de la plantilla deberá estar a un alto nivel y no cometer errores tales como pérdidas de balón. El objetivo actual de los pontanenses es consolidar la octava plaza de la clasificación general, para lo que tendrán que ganar dos de los tres partidos que le restan por jugar ante Bidasoa, Benidorm y Cisne. El calendario es en principio más propicio que el que tiene su más inmediato perseguidor que es el Atlético Valladolid.