El Córdoba Patrimonio de la Humanidad sumó un empate sin goles frente al Viña Albali Valdepeñas. La soberbia actuación de Alfonso Prieto y la falta de acierto impidieron que se moviera el tanteador para alguno de los clubs. No obstante, la permanencia se acerca para un equipo cordobés que llega a los 37 puntos.

Las primeras aproximaciones, aunque sin acierto, fueron para los blanquiverdes. No obstante, el cuadro azulón, transcurrido el minuto 3, ofreció dos serios avisos hacia la meta de Alfonso Prieto -muy relevante, sobre todo, el zurdazo de Juanan que se estrelló en el palo-. Los de González procuraron reaccionar y Jesulito, tras una acción a balón parado, encontró la rápida respuesta de Edu en puerta. Eso sí, la calidad de Matheus Preá quedó de manifiesto con una doble oportunidad que no rompió las tablas durante un comienzo absolutamente frenético y donde los visitantes crecían a medida que el cronómetro avanzaba.

La presión de Valdepeñas aumentó considerablemente nada más atravesar el ecuador del primer tiempo. Sergio González, mediante un potente disparo, puso en apuros a un Prieto que solventó la jugada como pudo. El arquero, a cinco del descanso, volvió a ser protagonista impidiendo que Chino -en un mano a mano- y Nano -remate ajustado abajo- firmaran el 0-1. Sin embargo, la emoción y la polémica todavía harían acto de presencia en pista, ya que Ricardo, en el 17, se topó con el travesaño en la mejor ocasión cordobesa. El propio Ricardo, a renglón seguido, salvó bajo palos una rápida contra antes de que otra vez Prieto frenara la avanzadilla de los de Ramos. Justo al final, los colegiados mostraron la segunda cartulina a Rafa Rato, por lo que afrontarían en inferioridad los compases iniciales de la reanudación.

Tablas para seguir creciendo

La contienda, al arrancar, confirmó el deseo del Córdoba por romper las tablas con un hombre más. Así pues, Jesulito probó ejecutando un gran disparo que golpeó en la cara de Edu -dejándolo visiblemente aturdido y teniendo que ser suplido por Coro-. También Saura, contra el poste, añadió peligro a unos valdepeñeros que aguantaron hasta recuperar todas sus piezas.

El esférico, a partir de entonces, cayó del lado andaluz gozando de disposiciones ofensivas en las botas de Jesulito y Saura -después de una galopada por la banda derecha de Ricardo-. Pese a ello, los vinateros no bajaron los brazos y Cainan, con la pierna izquierda, asustó a Prieto cumplido el 31. Esa intentona despertó a los de Ciudad Real que, en una combinación a tres toques, fallaron el gol por medio de Dani Santos. El que estuvo cerca de sorprender fue precisamente Prieto a través de un lanzamiento lejano, en el 34, que desvió Edu. Supuso una manera de quitarse el relativo control que habían vuelto a coger los azules. Y si buena pudo ser la del arquero, aún mejor se postuló el siguiente tiro de Shimizu que halló la excelsa intercepción del meta rival.

En sus funciones bajo palos, Prieto refrendó su alto nivel competitivo nuevamente en el 35. Sergio González, recibiendo una brillante asistencia de Catela, marró el primero de la noche. Tampoco atinaron Saura, en los cordobesistas, y Preá y Chino, en los visitantes, para definir el triunfo de alguna de las escuadras. Incluso el técnico pontano decidió jugar de cinco a falta de 14 segundos para buscar los puntos, una circunstancia que no arrojó sus frutos.

La próxima contienda para los de Córdoba se producirá el martes 18 de mayo, a domicilio, frente a O Parrulo Ferrol de Miguel Ángel Martínez Maca.

Ficha técnica:

0 -Córdoba Patrimonio de la Humanidad: Prieto, Caio, Pablo del Moral, Jesulito y Shimizu -quinteto inicial-, Cristian Ramos, Ricardo, Boyos, Jesús Rodríguez, Manu Leal, Koseky, Perin, Zequi y Alberto Saura.

0 -Viña Albali Valdepeñas: Edu, Rafa Rato, Catela, Sergio González y Álex García -quinteto inicial-, Juanan, Dani Santos, Coro, Chino, José Ruiz, Nano, Matheus Preá y Cainan.

Árbitro: Moreno Durán (comité madrileño) y Moreno Reina (comité andaluz). Amonestaron con cartulina amarilla a Sergio González, Dani Santos y David Ramos en los visitantes. Expulsaron por doble amarilla a Rafa Rato en Viña Albali Valdepeñas.

Incidencias: Partido aplazado correspondiente a la vigesimoséptima jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala celebrado en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre (Córdoba).