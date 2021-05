Emilio Fajardo, técnico del Pozoblanco, indicó tras el partido ante el Rota que su equipo trabaja el play off porque la norma no deja ninguna duda. Era la despedida de la segunda fase ante la afición en un partido en el que a los diecinueve minutos ya perdía el Pozoblanco por 0-3. Antes del primer gol gaditano, Moi le paró el primer penalti a Santacruz. Quizá la cosa hubiera cambiado si el balón hubiera entrado. No sería el único que le pararía.

El equipo vallesano se vio desbordado en los primeros compases por un Rota que salió picado por el partido de ida. Los dos primeros goles fueron de cabeza. El primero de Luis Lara y el segundo de Parra tras la salida de un córner. Fueron muy malos momentos para la escuadra de Fajardo, que encajaría otro gol en otra maniobra dentro del área del incombustible Luis Lara.

En la reanudación, tras el paso por vestuarios, el Pozoblanco salió que se comía al Rota. Brian Triviño tendría dos en dos minutos y Santacruz estrellaría un balón en la cruceta. Todo esto ocurrió en apenas dos minutos. Después vendría el gol de Triviño (1-3) y a renglón seguido un penalti que, de nuevo, Moi cazó a Santacruz.

El Rota se quedó con uno menos en esa acción por roja directa a Paco Borrego. El penalti no marcado pesó al Pozoblanco, al que le entraron las prisas y se puso a colgar balones al área que eran sacados sin problema por el equipo roteño, que a la contra, con las salidas de Zequi, pudo aumentar su ventaja. Ocasiones tendría el Pozoblanco para estrechar el marcador, pero se estrelló con Moi y con la falta de acierto de sus delanteros.

Al final, la escuadra pozoalbense se despedía de su afición y desde el club fueron muy claros al indicar que el equipo jugará los play off a la 2ªRFEF. Fajardo no contó con los canteranos habituales ya que el equipo juvenil de Alberto Fernández lograba el ascenso de categoría.

Ficha técnica:

1 -CD Pozoblanco: Dela, Ángel García, Santacruz, Medina, Luis (Mori, m. 46), León, Iniesta (Migue Sánchez, m. 65), Joel, Carlos Moreno, Zara (Valentín, m. 65) y Brian.

3 -CD Rota: Moi, Guille, Paco Borrego, Carlos, Eloy, Orihuela, Zequi, Parra (Tete, m. 54), Manu Heredia (Juanlu, m. 90), Ramón (Del Río, m. 54) y Luis Lara (Marchena, m. 79).

Árbitro: Pareja Nieto, de Linares. Amarilla a los locales Iniesta, Brian y Santacruz; y a los visitantes Guille, Luis Lara, Parra, Zequi, Del Río y Moi. Expulsó con roja directa a Paco Borrego (m. 51).

Goles: 0-1, m. 9: Luis Lara. 0-2, m. 19: Parra. 0-3, m. 24 Luis Lara. 1-3, m. 47: Brian.

Incidencias: Partido correspondiente a la última jornada de la segunda fase del grupo 10 D disputado en el Municipal de Pozoblanco ante unos 150 espectadores.