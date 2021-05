El Real Cajasur Priego sigue dominando en Subgrupo 1 de la Superdivisión Masculina tras sumar 3 puntos en su visita a la concentración de Irún. El conjunto de la Subbética superó al Leka Enea y se cruzó con un insumiso Murcia liderado por Kou Lei, a quien siempre se le dio bien jugar contra la escuadra prieguense. Con estos resultados, se queda a las puertas de clasificarse para la fase final por el título que tendrá lugar en Antequera.

Leka Enea-Cajasur (1-4)

El Cajasur saldó con éxito su partido ante el Leka Enea, anfitrión de la cuarta concentración. Luis Calvo, como era previsible, desplazó hasta Irún a toda la plantilla y allí seleccionó a Machado, Caballero y Carvalho para afrontar la primera contienda de la segunda vuelta ante un adversario que volvió a apostar por tres palas nacionales, casos de Franco, Díez y Palacios.

Éste último abrió la contienda contra Diogo Carvalho, quien no quiso dar opción alguna al jugador local. El luso pasó por más apuros en la primera manga, pero después despachó con holgura las dos siguientes para poner el 0-1.

Después, Carlos Machado afrontó un partido de carácter intergeneracional contra Carlos Franco. El prieguense no le dio opción echando mano de su experiencia y puso el 0-2. A renglén seguido, Caballero y Endika Díez, también con roles opuestos, se veían sobre la mesa y ahí el vasco fue el que hizo prevalecer la veteranía para fijar el 1-2 mediante un claro 3-0.

Pero el Cajasur seguía por delante, algo que daba cierta tranquilidad a Carvalho. El portugués venció a un Franco más entonado que en el partido contra Machado. Con todo, ganó el jugador del conjunto prieguense por 3-1 y dejaba dos opciones para la victoria.

En la primera de ellas, Caballero la certificó. Eso sí, con sufrimiento ante un combativo Dani Palacios que lo llevó hasta la quinta manga. De esta forma, el Cajasur mantenía su pleno de victorias ya se acercaba más al play off. Eso sí, se quedó en el tintero un siempre interesante Machado-Díez.

Cajasur-Murcia (3-3)

En la sesión de tarde, el Cajasur se encontró con un Murcia muy combativo y que se hizo acreedor de un punto que rompe la serie de siete victorias consecutivas de la escuadra prieguense. La cita estuvo marcada por a alineación de tres palas nacionales por parte del Cajasur, ya que finalmente Kosiba, con problemas durante la semana, no participó en la contienda.

Por si no fuera bastante, el Murcia presentaba en su equipo a Kou Lei, el chino con pasaporte ucranio, que regresaba a la Liga española superando con autoridad a Alejandro Calvo. La misma fórmula emplearon Caballero y Machado para ganar sus partidos por sendos 3-0 a Molina y Gutiérrez.

El choque estaba encauzado, pero en el cuatro punto Miguel Molina sorprendió a Alejandro Calvo con un 1-3 que obligaba al Cajasur a no fallar en los dos partidos que quedaban si quería seguir con su pleno de victorias. Sin embargo, no ocurrió. Kou Lei se volvió a cruzar en el camino de Machado y Caballero estaba en la obligación de salir al rescate. Salvó un punto tras vencer a Gutiérrez por 3-1. Un punto más y el play off, más cerca.